Nvidia investigará a su CEO, Jensen Huang, tras conocerse que mantuvo una relación con una presunta espía china

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Reuters (Manami Yamada)

El gigante tecnológico Nvidia anunció que investigará a su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, después de que trascendiera que mantuvo una relación extramatrimonial con una empresaria china identificada en informes de inteligencia de Estados Unidos como una presunta espía al servicio de Pekín.

El caso también involucra al presidente Donald Trump, quien, según una publicación periodística, habría conocido la situación y decidido no intervenir.

Nvidia investigará a Jensen Huang por su relación con una presunta espía china

La junta directiva de la compañía estadounidense confirmó este domingo la apertura de una investigación independiente para determinar si el vínculo personal de Huang pudo comprometer información sensible de la empresa o representar un riesgo para la seguridad nacional.

El procedimiento estará supervisado por un comité de directores independientes, con el asesoramiento de abogados externos. Desde Nvidia aseguraron que su CEO respalda la investigación y colaborará con el esclarecimiento de los hechos.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: REUTERS

Aunque la empresa sostuvo que hasta el momento no existen motivos para considerar que sus secretos comerciales hayan quedado expuestos, aclaró que se analizará toda la información disponible.

La decisión se produjo después de que The New York Times publicara detalles sobre una presunta operación de inteligencia china dirigida contra Huang, una de las principales figuras de la industria de los chips para inteligencia artificial.

Quién es Alice Huang, la empresaria señalada como presunta espía de China

Según la información publicada por el diario estadounidense, Alice Huang habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para obtener información a través de su relación con el director ejecutivo de Nvidia.

El objetivo de la supuesta operación habría sido recopilar datos sobre el empresario y conocer detalles de los desarrollos tecnológicos estadounidenses, especialmente aquellos relacionados con los chips más avanzados para inteligencia artificial.

Los informes también apuntaron a un posible interés de Pekín por influir en las decisiones que determinan qué tecnología puede comercializarse en China. Por el momento, la investigación anunciada por Nvidia no estableció que la mujer haya accedido a información confidencial ni que existiera una filtración de secretos comerciales.

Jensen Huang admitió la infidelidad y Donald Trump habría conocido la relación

El medio Axios informó que Huang reconoció la relación extramatrimonial en el borrador de un correo electrónico dirigido a sus empleados.

“Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, expresó el ejecutivo, según el documento citado por el medio. Otro de los aspectos que generó repercusión fue la presunta participación de la Casa Blanca en el conocimiento previo del caso.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: REUTERS

De acuerdo con The New York Times, durante la Administración Trump circuló un memorando basado en información de inteligencia que advertía sobre la relación de Huang con la empresaria china. El periódico sostuvo que Trump habría recibido información sobre ese vínculo el año anterior, pero decidió no adoptar medidas.

Mientras tanto, Nvidia buscará determinar mediante su investigación interna si la presunta operación de espionaje tuvo consecuencias para la compañía, cuyos desarrollos tecnológicos ocupan un lugar central en la industria de la inteligencia artificial.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.