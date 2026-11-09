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Victoria Villarruel destacó la visita de León XIV a la Argentina y compartió su saludo con el papa

La vicepresidenta habló con la prensa mientras el Sumo Pontífice se encontraba reunido con Javier Milei. “En definitiva, lo que espero es la palabra de la Doctrina Social de la Iglesia que siempre tendió a la justicia social”, remarcó.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Victoria Villarruel con el papa León XIV.
Victoria Villarruel con el papa León XIV. Foto: Captura de video.
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Victoria Villarruel destacó la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que es consciente de que en la Argentina “no estamos en un país donde somos todos hermanos” y consideró que su discurso respondió a la necesidad de recuperar la unidad nacional y el diálogo entre los distintos sectores políticos.

Tras la intervención del Pontífice en el Palacio Libertad, la titular del Senado fue consultada por el periodismno sobre si había interpretado sus palabras como una crítica al Gobierno de Javier Milei, pero rechazó esa lectura y destacó el llamado papal a la convivencia entre los argentinos.

“No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí”, expresó Villarruel.

Victoria Villarruel vicepresidenta se refirió a las elecciones presidenciales de 2027.
La vicepresidenta se refirió a las elecciones presidenciales de 2027. Foto: GN Noticias

“En definitiva, lo que espero es la palabra de la Doctrina Social de la Iglesia que siempre tendió a la justicia social”, remarcó la vicepresidenta.

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En ese contexto, la vicepresidenta dejó una definición política al interpretar que León XIV conoce las profundas divisiones que atraviesan al país.

“Y por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”, sostuvo.

Saludo del papa León XIV con Victoria Villarruel en el Palacio Libertad.
Saludo del papa León XIV con Victoria Villarruel en el Palacio Libertad.

Además, la funcionaria del Ejecutiva viralizó en las redes sociales su saludo con el Sumo Pontífice, en el que compartió algunas palabras con el Jefe de Estado del Vaticano.

La declaración adquirió especial relevancia en medio del distanciamiento político que mantiene con Milei y de las tensiones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.

Aunque evitó atribuirle críticas directas al Presidente, Villarruel interpretó que el mensaje del jefe de la Iglesia Católica puso de manifiesto la necesidad de reconstruir los “vínculos” entre los dirigentes y superar los enfrentamientos políticos.

El Papa León XIV junto a Javier Milei en su primer discurso en Argentina, en el Palacio Libertad.
El Papa León XIV junto a Javier Milei en su primer discurso en Argentina, en el Palacio Libertad. Foto: REUTERS

La vicepresidenta también aprovechó sus declaraciones para plantear un reclamo al Gobierno respecto de una de las posiciones que formaron parte de la identidad política del oficialismo en la campaña electoral: la defensa de la vida desde la concepción.

“Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron durante la visita de León XIV a la Argentina, que reunió a dirigentes oficialistas y opositores en un escenario atravesado por diferencias políticas, mientras la Iglesia busca promover un mensaje de diálogo y unidad nacional.

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