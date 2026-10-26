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El sobrino de Rosas cruzó la frontera con menos de 20 hombres en 1870: 5 años después, su relato fue premiado en París

Lucio V. Mansilla se internó durante 21 días en territorio ranquel para negociar la paz. Al regresar, convirtió aquella misión en una obra fundamental de la literatura argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Lucio V. Mansilla
Mansilla viajó hasta el territorio ranquel en 1870 Foto: Wikipedia
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En marzo de 1870, cuando gran parte del territorio argentino estaba atravesado por fortines y fronteras inestables, un coronel tomó una decisión extraordinaria: se internó en las tierras de los ranqueles acompañado por una comitiva que no llegaba a veinte hombres.

El protagonista era Lucio V. Mansilla, hijo del general Lucio Norberto Mansilla, reconocido por su actuación en la batalla de la Vuelta de Obligado, y de Agustina Ortiz de Rozas, hermana de Juan Manuel de Rosas.

Es decir, el hombre que decidió abandonar la seguridad de los fortines era sobrino del antiguo gobernador de Buenos Aires. Su objetivo no era iniciar un combate, sino encontrarse personalmente con los principales jefes ranqueles y sostener un tratado de paz.

La expedición comenzó el 30 de marzo de 1870. Mansilla regresó el 19 de abril, luego de pasar 21 días fuera de la línea de frontera y llegar hasta Leubucó, uno de los principales centros políticos del pueblo ranquel.

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El inesperado vínculo entre Mansilla y el cacique Mariano Rosas

La misión tenía una particularidad que parecía salida de una novela. El cacique con el que Mansilla debía reunirse era Panguitruz Guor, hijo del jefe ranquel Painé. Sin embargo, era conocido como Mariano Rosas.

Ese nombre le había sido impuesto después de que fuera capturado y trasladado a una estancia vinculada con Juan Manuel de Rosas. Tras escapar y regresar con su pueblo, se transformó en una de las figuras más importantes de la confederación ranquel.

Lucio V. Mansilla
El sobrino de Rosas que cruzó la frontera. Mansilla viajó hasta el territorio ranquel en 1870 Foto: Wikipedia

Décadas más tarde, el sobrino de Rosas llegaba a sus tolderías para negociar con un cacique que llevaba el apellido de su propio tío.

Mansilla se desempeñaba como comandante de la frontera sur de Córdoba. Convencido de que era posible alcanzar un acuerdo sin recurrir a una ofensiva militar, decidió presentarse ante los caciques con una escolta reducida.

Durante el viaje atravesó lagunas, caminos poco transitados y grandes extensiones de la llanura pampeana. También compartió reuniones, comidas y conversaciones con las comunidades que visitó.

En lugar de limitarse a describirlas como enemigos, registró sus costumbres, relaciones familiares, ceremonias, formas de organización política y reclamos frente al Estado.

Regresó de la expedición y encontró una sanción

Al volver de Leubucó, Mansilla descubrió que había sido suspendido de su cargo por un proceso militar relacionado con un episodio anterior al viaje. La sanción interrumpió momentáneamente su carrera, pero le permitió transformar la experiencia en una crónica.

El 20 de mayo de 1870, apenas un mes después de su regreso, comenzó a publicar en el diario La Tribuna una serie de cartas dirigidas a su amigo Santiago Arcos.

Lucio V. Mansilla
Lucio V. Mansilla durante su carrera militar Foto: Wikipedia

Los textos fueron reunidos ese mismo año en dos tomos bajo el título Una excursión a los indios ranqueles. La edición completa contó con 68 capítulos y combinó diálogos, recuerdos personales, paisajes, episodios humorísticos y reflexiones sobre la vida en la frontera.

Mansilla escribió desde su posición de coronel del Ejército, pero también cuestionó el modo en que la llamada “civilización” trataba a los pueblos indígenas. Esa contradicción convirtió al libro en un documento histórico particularmente valioso.

Cinco años después, el relato fue premiado en París

Lo que había comenzado como una arriesgada misión diplomática terminó convertido en un acontecimiento literario. En 1875, cinco años después de la expedición, la obra fue reconocida en el Congreso Geográfico Internacional de París.

Más tarde, el libro también circuló en Europa y apareció en Alemania dentro de una colección de autores de lengua española.

Lucio V. Mansilla
El coronel que buscó negociar la paz. Lucio V. Mansilla, militar, escritor y diplomático Foto: Wikipedia

Mansilla había registrado una sociedad que estaba a punto de cambiar para siempre. Pocos años después, el Estado argentino avanzaría sobre los territorios indígenas mediante campañas militares de una escala mucho mayor.

El escritor murió en París en 1913, después de una vida atravesada por la guerra, la política, los viajes y la literatura. Aunque su apellido lo conectaba con algunos de los personajes más poderosos del siglo XIX, fue su propia escritura la que consiguió reservarle un lugar en la historia argentina.

La paradoja todavía resulta cautivante: el sobrino de Juan Manuel de Rosas cruzó la frontera para reunirse con un cacique llamado Mariano Rosas, regresó suspendido por el Ejército y terminó premiado en París por contar aquella experiencia.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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