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El Vaticano prohíbe las hostias sin gluten: qué pasa con los celíacos que quieren recibir la comunión

Aunque las hostias tradicionales se elaboran con harina de trigo y agua, la Iglesia católica contempla alternativas para las personas con celiaquía. Una normativa explica por qué no pueden utilizarse obleas completamente libres de gluten y cómo pueden participar de la Eucaristía.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Hostias utilizadas en la celebración de la Eucaristía.
Las hostias utilizadas durante la comunión católica se elaboran con harina de trigo y agua, dos ingredientes que forman parte de una tradición religiosa de siglos. Foto: Pexels.
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La hostia que se utiliza durante las misas católicas está elaborada con harina de trigo y agua, dos ingredientes que forman parte de una tradición religiosa de siglos. Sin embargo, esta composición plantea una dificultad para las personas con celiaquía, que deben evitar el consumo de gluten.

Aunque existen alimentos especialmente preparados para quienes padecen esta enfermedad, el Vaticano establece una restricción particular: las hostias completamente libres de gluten no son válidas para celebrar la Eucaristía.

La disposición, ratificada por la Santa Sede en 2017, establece que las obleas utilizadas durante la comunión deben conservar una cantidad mínima de gluten. No obstante, esto no significa que los celíacos tengan prohibido comulgar, ya que la Iglesia contempla alternativas para que puedan participar del sacramento sin comprometer su salud.

Hostias utilizadas en la celebración de la Eucaristía.
El Vaticano establece que las hostias completamente libres de gluten no son válidas para la Eucaristía, aunque permite versiones con cantidades reducidas de esta proteína. Foto: Pexels.

Por qué el Vaticano prohíbe las hostias sin gluten para la comunión

La normativa tiene sus antecedentes en una carta publicada el 24 de julio de 2003 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces encabezada por el cardenal Joseph Ratzinger, quien dos años después se convertiría en el papa Benedicto XVI.

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El documento estableció que las hostias completamente libres de gluten no constituyen una materia válida para la Eucaristía. En cambio, autorizó aquellas que conservan la cantidad mínima necesaria para mantener las características del pan de trigo.

Esta disposición fue ratificada el 15 de junio de 2017, cuando la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos difundió una carta dirigida a los obispos de todo el mundo.

La explicación se encuentra en las normas litúrgicas de la Iglesia católica, que exigen utilizar pan ácimo, elaborado exclusivamente con trigo y sin ingredientes que alteren su naturaleza.

Hostias utilizadas en la celebración de la Eucaristía.
Las personas celíacas pueden recibir la comunión bajo la especie del vino consagrado, sin necesidad de consumir una hostia que pueda afectar su salud. Foto: Pixabay.

Por este motivo, las obleas fabricadas únicamente con harina de arroz, maíz u otros cereales no pueden reemplazar a las hostias tradicionales durante la celebración de la misa.

De qué están hechas las hostias y por qué contienen gluten

Las hostias utilizadas en las iglesias católicas se elaboran a partir de una mezcla de harina de trigo y agua, que posteriormente se cocina entre planchas calientes hasta formar láminas delgadas.

Una vez cocidas, las láminas se humedecen y se cortan en pequeños círculos, que luego se seleccionan y envasan para su distribución en parroquias, capillas y otros establecimientos religiosos.

El gluten está presente naturalmente en el trigo y cumple una función importante en la estructura de la masa. Por esa razón, las hostias tradicionales contienen esta proteína, cuyo consumo debe evitarse en personas diagnosticadas con celiaquía.

Hostias utilizadas en la celebración de la Eucaristía.
En 2017, el Vaticano ratificó una normativa que exige conservar una cantidad mínima de gluten en las hostias utilizadas durante las celebraciones religiosas. Foto: Pixabay.

Sin embargo, existen fabricantes que producen hostias especiales con cantidades muy reducidas de gluten, destinadas a quienes pueden consumirlas sin consecuencias para su salud.

La Iglesia permite utilizar estas versiones siempre que respeten las condiciones establecidas por el Vaticano. No obstante, una hostia con bajo contenido de gluten no necesariamente es segura para todas las personas celíacas.

Cómo pueden recibir la comunión las personas celíacas según el Vaticano

Aunque las hostias completamente libres de gluten no están permitidas, las personas con celiaquía sí pueden recibir la comunión mediante alternativas reconocidas por la Iglesia católica.

Una posibilidad consiste en utilizar hostias especiales con una cantidad mínima de gluten, siempre que sean adecuadas para la condición médica del fiel y cumplan con las normas litúrgicas.

La segunda alternativa es recibir la comunión únicamente bajo la especie del vino consagrado, sin necesidad de consumir la hostia.

La hostia utilizada en la Iglesia católica está hecha únicamente de dos ingredientes: harina de trigo y agua.
Aunque existen hostias especiales con bajo contenido de gluten, no todas son necesariamente seguras para las personas con celiaquía, por lo que deben tomarse precauciones para evitar riesgos. Foto: Pexels.

Esta posibilidad fue contemplada expresamente en la normativa de 2003, que permite a los fieles celíacos recibir la Eucaristía de esta manera cuando no pueden consumir ni siquiera las hostias con bajo contenido de gluten.

De acuerdo con la doctrina católica, recibir la comunión bajo una sola especie, ya sea el pan o el vino, constituye una participación plena del sacramento.

No obstante, las autoridades eclesiásticas también advierten sobre la importancia de evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, el cáliz destinado a una persona celíaca no debe contener fragmentos de hostias tradicionales ni haber estado expuesto a elementos que puedan transferir gluten.

Por eso, se recomienda que los fieles informen previamente a la parroquia sobre su situación y acuerden con el sacerdote una forma segura de recibir la comunión.

Qué establecen las normas de la Iglesia católica sobre las hostias especiales

La carta publicada por el Vaticano en 2017 recordó que los obispos tienen la responsabilidad de supervisar la calidad y procedencia de los productos utilizados durante la celebración de la Eucaristía.

La normativa también establece que los fabricantes deben respetar los requisitos de elaboración y evitar ingredientes que modifiquen las características esenciales del pan.

Hostias utilizadas en la celebración de la Eucaristía.
Las hostias utilizadas durante la comunión católica se elaboran con harina de trigo y agua, dos ingredientes que forman parte de una tradición religiosa de siglos. Foto: Pixabay.

En el caso de las hostias con bajo contenido de gluten, la autorización para utilizarlas corresponde a la autoridad eclesiástica competente, de acuerdo con las disposiciones de la Iglesia.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos también recomienda adoptar medidas específicas para evitar la contaminación cruzada y facilitar que las personas con celiaquía puedan participar de las celebraciones religiosas.

La distinción fundamental es que el Vaticano no prohíbe comulgar a las personas celíacas, sino que establece condiciones sobre la composición de las hostias, al mismo tiempo que reconoce alternativas para quienes no pueden consumir gluten.

IglesiaVaticanoCelíacos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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