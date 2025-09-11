Revolución en la cocina: el ingrediente estrella para agregar a tus recetas saludables
A la hora de cocinar tartas puede dificultarse elegir el sabor y evitar repeticiones. Pero con este ingrediente estrella vas a lograr cambiar tu paladar y todo de manera sencilla: la harina de garbanzo.
Este producto se posiciona como una alternativa saludable a la harina al ser naturalmente libre de gluten, rica en proteínas y en fibra. La harina de garbanzo es versátil y fácil de usar. Se puede incorporar en la masa de la tarta para darle un sabor más intenso y una textura más firme.
Paso a paso para preparar la tarta de harina de garbanzo
- Mezclar la harina de garbanzo con agua, aceite de oliva, sal y especias.
- Amasar y estirar como cualquier masa clásica.
- Esta masa requiere menos tiempo de cocción.
- Incorporar este ingrediente también es una forma de diversificar la alimentación, sumando legumbres de una manera distinta y más atractiva para toda la familia.
De esta manera, al requerir menos tiempo y pocos ingredientes, se puede preparar el día anterior y, tener un almuerzo ligero y listo para calentar o comer frío al día siguiente donde quiera que la persona se encuentre, ya que, se puede ubicar perfectamente en porciones un tupper, pero, es importante también, tomarse el tiempo necesario para comer, lo que hará que se disfrute más y el alimento no caía pesado al estómago.
Cómo hacer tarta de tomate
Ingredientes
Para la masa es necesario contar con:
Harina, para espolvorear 250 g. de masa hojaldrada ya preparada.
Para el relleno
- 3 cucharadas de concentrado de tomate secado al sol.
- 250g de tomates maduros y cortados en rodajas.
- 150g. de tomates cereza partidos por la mitad.
- 2 ramas de romero fresco.
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 1 cucharada de vinagre balsámico.
- 1 yema de huevo.
- 125 g de rodadas de salame.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 puñado de ramas de tomillo.
Paso a paso
- Extender la masa de hojaldre sobe una superficie ligeramente enharinada en una bandeja de horno.
- Extender el concentrado de tomate por encima, dejando las rodajas de tomate sobre el concentrado.
- Añadir el tomate cereza.
- Esparcir el romero.
- Rociar todo con una cucharada de aceite de oliva y el vinagre balsámico.
- Untar los bordes de la masa con la yema de huevo.
- Hornear la tarta 1º minutos en el horno precalentado a 190°C.
- Esparcir por encima el salame en trozo.
- Hornear de 10 minutos más.
- Sacar la tarta y agregar sal y pimienta.
- Rociarla con lo que queda de aceite de oliva y esparcir el tomillo por encima.
- Cortar, servir y disfrutar.