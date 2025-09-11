Revolución en la cocina: el ingrediente estrella para agregar a tus recetas saludables

Este producto se posiciona como una alternativa saludable a la harina al ser naturalmente libre de gluten, rica en proteínas y en fibra.

Un ingrediente que revoluciona la cocina Foto: Instagram @nutrimenteblog

A la hora de cocinar tartas puede dificultarse elegir el sabor y evitar repeticiones. Pero con este ingrediente estrella vas a lograr cambiar tu paladar y todo de manera sencilla: la harina de garbanzo.

Este producto se posiciona como una alternativa saludable a la harina al ser naturalmente libre de gluten, rica en proteínas y en fibra. La harina de garbanzo es versátil y fácil de usar. Se puede incorporar en la masa de la tarta para darle un sabor más intenso y una textura más firme.

Harina de garbanzo, ingrediente estrella Foto: natirecetascaseras

Paso a paso para preparar la tarta de harina de garbanzo

Mezclar la harina de garbanzo con agua, aceite de oliva, sal y especias. Amasar y estirar como cualquier masa clásica. Esta masa requiere menos tiempo de cocción. Incorporar este ingrediente también es una forma de diversificar la alimentación, sumando legumbres de una manera distinta y más atractiva para toda la familia.

De esta manera, al requerir menos tiempo y pocos ingredientes, se puede preparar el día anterior y, tener un almuerzo ligero y listo para calentar o comer frío al día siguiente donde quiera que la persona se encuentre, ya que, se puede ubicar perfectamente en porciones un tupper, pero, es importante también, tomarse el tiempo necesario para comer, lo que hará que se disfrute más y el alimento no caía pesado al estómago.

Cómo hacer tarta de tomate

Ingredientes

Para la masa es necesario contar con:

Harina, para espolvorear 250 g. de masa hojaldrada ya preparada.

Para el relleno

3 cucharadas de concentrado de tomate secado al sol.

250g de tomates maduros y cortados en rodajas.

150g. de tomates cereza partidos por la mitad.

2 ramas de romero fresco.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharada de vinagre balsámico.

1 yema de huevo.

125 g de rodadas de salame.

Sal y pimienta a gusto.

1 puñado de ramas de tomillo.

Una tarta riquísima de tomate Foto: nestlecocina

Paso a paso