Lemon pie sin harinas: la receta igual de deliciosa y en minutos
Una opción ideal para quienes siguen dietas saludables, buscan controlar el consumo de azúcar o simplemente desean una versión más liviana del clásico.
El lemon pie o torta de limón son una de las tortas más elegidas y favoritas de muchos a la hora de darse un gustito. Algunos optan por comprarlo en confiterías, pero lo cierto es que hacerlo casero no resulta nada difícil con esta receta que no requiere horno.
Esta tarta a menudo se complementa con un merengue, lo que resulta en tarta de limón con merengue.Esta receta es tradicional de las cocinas de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, si bien se conoce en muchos otros lugares. Se consume como postre o como parte de la merienda.
Ingredientes del lemon pie saludable
Para la base:
- 1/2 taza de avena
- 1/4 taza de salvado de avena
- Ralladura y jugo de 1/2 limón
- Endulzante natural o stevia (a gusto)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Agua (cantidad necesaria)
Para la crema de limón:
También podría interesarte
- 1 limón (pulpa y parte amarilla)
- 1 taza de agua
- Endulzante o stevia (a gusto
- 1 yema de huevo
- 3 cucharadas de fécula de mandioca
Para el merengue:
- 2 claras batidas a punto nieve
- Endulzante o stevia (a gusto)
- 1 cucharadita de goma xántica
Paso a paso: cómo preparar el lemon pie saludable
Preparar la crema de limón
- Licuar el limón entero con una taza de agua hasta obtener una mezcla uniforme
- Colocar la preparación en una olla o jarrito, agregar la fécula, la yema y el endulzante, y cocinar a fuego medio sin dejar de batir
- Cuando la mezcla espese, cocinar un minuto más y dejar enfriar
- La textura final será elástica y brillante
Armar la base
- Mezclar la avena, el salvado, el polvo de hornear, la ralladura de limón y el endulzante
- Agregar agua de a poco hasta formar una masa moldeable.
- Dejar reposar unos minutos para que la avena absorba el líquido y luego colocar en un molde de silicona (22 cm aprox.)
- Llevar a horno medio (200 °C) durante 15 a 20 minutos, hasta que esté firme y ligeramente dorada
Preparar el merengue sin azúcar
- Batir las claras a punto nieve con stevia o el endulzante de tu preferencia
- Agregar una cucharadita de goma xántica si se quiere brindar más consistencia
Armar y hornear
- Colocar la crema de limón sobre la base horneada
- Cubrir con el merengue
- Llevar nuevamente al horno hasta que la superficie esté dorada.