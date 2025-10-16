Lemon pie sin harinas: la receta igual de deliciosa y en minutos

Una opción ideal para quienes siguen dietas saludables, buscan controlar el consumo de azúcar o simplemente desean una versión más liviana del clásico.

Torta de limón Foto: Instagram @sweetsuky

El lemon pie o torta de limón son una de las tortas más elegidas y favoritas de muchos a la hora de darse un gustito. Algunos optan por comprarlo en confiterías, pero lo cierto es que hacerlo casero no resulta nada difícil con esta receta que no requiere horno.

Esta tarta a menudo se complementa con un merengue, lo que resulta en tarta de limón con merengue.Esta receta es tradicional de las cocinas de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, si bien se conoce en muchos otros lugares. Se consume como postre o como parte de la merienda.

Ingredientes del lemon pie saludable

Para la base:

1/2 taza de avena

1/4 taza de salvado de avena

Ralladura y jugo de 1/2 limón

Endulzante natural o stevia (a gusto)

1 cucharadita de polvo de hornear

Agua (cantidad necesaria)

Para la crema de limón:

1 limón (pulpa y parte amarilla)

1 taza de agua

Endulzante o stevia (a gusto

1 yema de huevo

3 cucharadas de fécula de mandioca

Para el merengue:

2 claras batidas a punto nieve

Endulzante o stevia (a gusto)

1 cucharadita de goma xántica

Lemon pie. Foto: Unsplash

Paso a paso: cómo preparar el lemon pie saludable

Preparar la crema de limón

Licuar el limón entero con una taza de agua hasta obtener una mezcla uniforme

Colocar la preparación en una olla o jarrito, agregar la fécula, la yema y el endulzante, y cocinar a fuego medio sin dejar de batir

Cuando la mezcla espese, cocinar un minuto más y dejar enfriar

La textura final será elástica y brillante

Armar la base

Mezclar la avena, el salvado, el polvo de hornear, la ralladura de limón y el endulzante

Agregar agua de a poco hasta formar una masa moldeable.

Dejar reposar unos minutos para que la avena absorba el líquido y luego colocar en un molde de silicona (22 cm aprox.)

Llevar a horno medio (200 °C) durante 15 a 20 minutos, hasta que esté firme y ligeramente dorada

Preparar el merengue sin azúcar

Batir las claras a punto nieve con stevia o el endulzante de tu preferencia

Agregar una cucharadita de goma xántica si se quiere brindar más consistencia

Armar y hornear