Sabor de Italia en tu casa: cómo preparar las famosas piadinas caseras sin horno
El origen de la piadina se remonta a tiempos antiguos, cuando era considerada el pan de los campesinos.
La piadina o piadina romañola es un pan finito sin levadura que se prepara en sartén. Se puede rellenar con lo que se desee y doblarlo al medio, o usarlo como una rodaja de pan.
Si bien la receta original se prepara con grasa de cerdo, si ésta no se consigue, se puede preparar con aceite.
El origen de esta delicia se remonta a tiempos antiguos, cuando era considerada el pan de los campesinos. Su receta original era sencilla: harina, agua y grasa, ya fuera manteca o aceite.
Con el paso de los siglos, la piadina se convirtió en un elemento fundamental de la comida callejera en las ciudades italianas, apreciada por su versatilidad y sabor auténtico.
Cómo preparar piadina
Ingredientes
- 500 g de harina 0000
- 125 g de grasa (a temperatura ambiente)
- 170 cc de agua
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
Preparación
- Unir la harina junto con la grasa, el agua y el bicarbonato de sodio y amasar. Formar un bollo homogéneo y dejar reposar.
- Hacer bollos de 150 gramos aproximadamente. Dejar reposar por media hora.
- Una vez pasado ese tiempo, formar un bollito y estirarlo con el palo de amasar, debe quedar bien finito. Con un cortante de masa darle una forma redonda.
- Llevar a una sartén o chapa, y cocinar vuelta y vuelta a fuego fuerte.
- Rellenar con la combinación que más te guste, y a disfrutar