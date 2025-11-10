Los 5 secretos para un budín navideño sin TACC espectacular en tus fiestas de Fin de Año

Fácil, casero y rápido, este budín solo requiere unos cuantos ingredientes y es ideal para compartirlo con los seres queridos en la mesa de Navidad y Año Nuevo.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 10 de noviembre de 2025, 15:18
Budines sin TACC fáciles y ricos.
Budines sin TACC fáciles y ricos. Foto: Pinterest

Navidad, diciembre y el momento más dulce del año. Y como tiene que ser, el último mes tiene que llegar con aromas clásicos y sabores intensos tales como la naranja, la vainilla, los frutos secos y un toque de especias que lo vuelven sin igual.

Esa mezcla de sabores y aromas se logra con un clásico budín navideño para disfrutar en cada mesa hogareña.

Esta versión sin TACC es ideal para quienes no pueden consumir gluten o simplemente buscan una alternativa más liviana, sin perder el sabor ni la textura húmeda y esponjosa que lo caracteriza.

Budín sin TACC. Foto: Pinterest

¿Cómo preparar el budín navideño sin TACC?

Para hacer esta receta especial se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 3 huevos
  • 1 taza de azúcar (común o mascabo)
  • ½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)
  • ½ taza de jugo de naranja natural
  • Ralladura de una naranja
  • 2 tazas de harina sin TACC (mezcla apta para repostería)
  • 1 cucharada de polvo de hornear sin gluten
  • ½ taza de frutas secas o confitadas (nueces, almendras, pasas, etc.)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso:

  1. En un bowl batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Luego hay que incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja.
  2. El siguiente paso es agregar la harina sin TACC y el polvo de hornear, mezclando en forma envolvente hasta que se logre una masa suave.
  3. Hay que sumarle las frutas secas o confitadas, previamente enharinadas para evitar que se hundan.
  4. Luego, verter la preparación en un molde para budín enmantecado o forrado con papel manteca.
  5. Hornear a 180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga seco.
  6. Por último, hay que dejarlo enfriar y decorar con azúcar impalpable o un glaseado liviano.
Budín de leche condensada. Foto: Freepik
Este budín sin TACC es ideal para compartir con toda la familia. Foto: Freepik.

Para una versión más aromática, se puede reemplazar el jugo de naranja por leche vegetal y agregar canela o jengibre en polvo.

Este budín navideño sin TACC es húmedo, aromático y perfecto para regalar o compartir en las fiestas de Fin de Año.