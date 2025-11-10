Los 5 secretos para un budín navideño sin TACC espectacular en tus fiestas de Fin de Año
Navidad, diciembre y el momento más dulce del año. Y como tiene que ser, el último mes tiene que llegar con aromas clásicos y sabores intensos tales como la naranja, la vainilla, los frutos secos y un toque de especias que lo vuelven sin igual.
Esa mezcla de sabores y aromas se logra con un clásico budín navideño para disfrutar en cada mesa hogareña.
Esta versión sin TACC es ideal para quienes no pueden consumir gluten o simplemente buscan una alternativa más liviana, sin perder el sabor ni la textura húmeda y esponjosa que lo caracteriza.
¿Cómo preparar el budín navideño sin TACC?
Para hacer esta receta especial se necesitan los siguientes ingredientes:
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar (común o mascabo)
- ½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- ½ taza de jugo de naranja natural
- Ralladura de una naranja
- 2 tazas de harina sin TACC (mezcla apta para repostería)
- 1 cucharada de polvo de hornear sin gluten
- ½ taza de frutas secas o confitadas (nueces, almendras, pasas, etc.)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso:
- En un bowl batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Luego hay que incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja.
- El siguiente paso es agregar la harina sin TACC y el polvo de hornear, mezclando en forma envolvente hasta que se logre una masa suave.
- Hay que sumarle las frutas secas o confitadas, previamente enharinadas para evitar que se hundan.
- Luego, verter la preparación en un molde para budín enmantecado o forrado con papel manteca.
- Hornear a 180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga seco.
- Por último, hay que dejarlo enfriar y decorar con azúcar impalpable o un glaseado liviano.
Para una versión más aromática, se puede reemplazar el jugo de naranja por leche vegetal y agregar canela o jengibre en polvo.
Este budín navideño sin TACC es húmedo, aromático y perfecto para regalar o compartir en las fiestas de Fin de Año.