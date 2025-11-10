Los 5 secretos para un budín navideño sin TACC espectacular en tus fiestas de Fin de Año

Fácil, casero y rápido, este budín solo requiere unos cuantos ingredientes y es ideal para compartirlo con los seres queridos en la mesa de Navidad y Año Nuevo.

Budines sin TACC fáciles y ricos. Foto: Pinterest

Navidad, diciembre y el momento más dulce del año. Y como tiene que ser, el último mes tiene que llegar con aromas clásicos y sabores intensos tales como la naranja, la vainilla, los frutos secos y un toque de especias que lo vuelven sin igual.

Esa mezcla de sabores y aromas se logra con un clásico budín navideño para disfrutar en cada mesa hogareña.

Esta versión sin TACC es ideal para quienes no pueden consumir gluten o simplemente buscan una alternativa más liviana, sin perder el sabor ni la textura húmeda y esponjosa que lo caracteriza.

Budín sin TACC. Foto: Pinterest

¿Cómo preparar el budín navideño sin TACC?

Para hacer esta receta especial se necesitan los siguientes ingredientes:

3 huevos

1 taza de azúcar (común o mascabo)

½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)

½ taza de jugo de naranja natural

Ralladura de una naranja

2 tazas de harina sin TACC (mezcla apta para repostería)

1 cucharada de polvo de hornear sin gluten

½ taza de frutas secas o confitadas (nueces, almendras, pasas, etc.)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso:

En un bowl batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Luego hay que incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. El siguiente paso es agregar la harina sin TACC y el polvo de hornear, mezclando en forma envolvente hasta que se logre una masa suave. Hay que sumarle las frutas secas o confitadas, previamente enharinadas para evitar que se hundan. Luego, verter la preparación en un molde para budín enmantecado o forrado con papel manteca. Hornear a 180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga seco. Por último, hay que dejarlo enfriar y decorar con azúcar impalpable o un glaseado liviano.

Este budín sin TACC es ideal para compartir con toda la familia. Foto: Freepik.

Para una versión más aromática, se puede reemplazar el jugo de naranja por leche vegetal y agregar canela o jengibre en polvo.

Este budín navideño sin TACC es húmedo, aromático y perfecto para regalar o compartir en las fiestas de Fin de Año.