Paso a paso navideño: cómo preparar la famosa torre de panqueques llena de sabores para brillar en estas fiestas

La torre de panqueques salada es un clásico de las festividades argentinas. Tarda poco en prepararse, se sirve fría y tiene una estética llamativa.

Paso a paso: cómo preparar la famosa torre de panqueques para estas fiestas Foto: Alicante.

Se acercan las fiestas de fin de año y con ellas se aproximan muchas tareas como la decoración y la cocina. Las ideas son muchas y la planificación está en su auge. Una de las recetas más buscadas para la Navidad es la de la torre de panqueques, un plato que no falla para agasajar a los invitados.

La torre de panqueques, tal como se conoce en la Argentina, nació entre las décadas de 1940 y 1960, cuando las familias porteñas y del interior incorporaron las “mesas frías” como opción práctica para las fiestas. La inspiración proviene de la combinación de los crepes europeos y los stacked pancakes de Estados Unidos.

Torre de panqueques. Foto: Sobran Sabores.

Esta especie de torta salada presenta una estética llamativa, bajo costo y la posibilidad de servirla bien fría, y se volvió un clásico infaltable de cumpleaños, clubes y reuniones.

Paso a paso de la torre de panqueques:

Ingredientes

Harina 0000: 250 gramos

Huevos: 3 unidades

Leche: 500 centímetros cúbicos

Jamón cocido: 4 fetas

Queso de máquina: 8 fetas

Espinaca cruda: 10 hojas

Palta: 2 unidades

Zanahoria rallada: 1 unidad

Tomate perita: 1 unidad

Queso crema: 150 gramos

Mayonesa: 100 gramos

Preparar la masa perfecta: sin grumos

En un bol, tamizá la harina junto con la sal.

Formá un hueco en el centro y añadí los huevos y la mitad de la leche.

Batí con energía hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Después, incorporá el resto de la leche y continua batiendo hasta integrar por completo.

Dejar reposar la masa al menos 30 minutos para hidratar la harina y prevenir que los panqueques no se rompan.

Masa de panqueques Foto: -

El momento de la cocción

Calentá una sartén de teflón a fuego medio .

Pasale apenas una cucharadita de manteca usando un papel de cocina (tiene que quedar apenas enmantecada, no aceitosa).

Con un cucharón, volcá la mezcla en el centro y mové la sartén en círculos para que se distribuya por todo el fondo. Si queda algún huequito, sumá un poquito más de mezcla.

Cociná hasta que la superficie se vea sequita y los bordes se despeguen solos.

Dalo vuelta y cociná solo 10 segundos más.

Apilalos en un plato para que conserven la humedad.

Masa de panqueques Foto: -

Cómo preparar la crema que une todo

Mezclar en otro recipiente el queso crema con la mayonesa.

Condimentar con sal, pimienta negra, el ajo rallado y la ralladura de limón para darle un toque especial.

El armado de la torre

Armar la torre 30 minutos antes de comerla, untando 6 panqueques con la crema preparada.

Comenzar el montaje intercalando capas: cubrir con los vegetales (espinaca, palta, zanahoria, tomate) y asegurar al menos dos capas que tengan jamón y queso para dar estructura y sabor.

Torre de panqueques salados Foto: Tupperware

Inspiración para vegetarianos: ensaladas de todo tipo

Para aquellos que no puedan comer jamón ni nada que sea carne, existe la opción fresca de servir ensaladas. La torre de panqueques se caracteriza por llevar la combinación de queso y jamón, por lo que aquí recomendamos opciones de ensaladas para complementar este plato y que todos sean parte de la mesa navideña.

Ensalada Waldorf

La Waldorf es una ensalada fresca con toques dulces ideal para la temperatura del verano y para acompañar la cena de Año Nuevo y lo mejor: es muy sencilla de preparar.

Ensalada Waldorf Foto: -

Colocar en un bowl lechugas bien lavadas y cortadas, manzanas verdes, perejil picado, apio, pasas de uvas y nueces picadas. Para el aderezo se puede usar limón, sal y pimienta negra, aceite de oliva y yogur neutro.

Ensalada caprese

Este plato es uno de los símbolos gastronómicos de Italia, característico por su combinación de colores. Se trata de la ensalada proveniente de la preciosa isla italiana de Capri.

Ensalada caprese. Foto: Bon Viveur.

La ensalada caprese es un clásico que nunca falla gracias a su delicada combinación de tomate, muzzarella y albahaca. Para condimentar, se puede usar aceite de oliva, jugo de limón, perejil seco, ajo en polvo, albahaca seca, tomillo seco, sal y pimienta.

Ensalada de espinacas o rúcula y parmesano

Esta ensalada es fresca, ligera y muy fácil de preparar. Solo se necesita un paquete de espinacas o rúcula, queso parmesano, aceite de oliva, limón sal y pimienta. También se le puede agregar tomates secos hidratados en té y cortados en tiras delgadas.

Ensalada de espinaca y queso rallado. Foto Freepik

Ensalada de tomate, cebolla morada y palta

Esta ensalada lleva tomates, palta, cebolla morada, aceto balsámico, aceite de oliva, y sal a gusto. Se puede servir como guarnición, para hacer una bruschetta o como relleno de un sándwich. También se le puede agregar hojas de lechuga y verduras adicionales.