Secreto de asadores: el ingrediente navideño que realza de manera diferente el sabor del pollo

Este toque especial no solo aporta un sabor delicioso, sino que transforma por completo la experiencia de cocinar y disfrutar este plato.

Pollo asado Foto: Instagram @hashtagpollos

El asado es el plato nacional por excelencia en Argentina y existen muchas técnicas como los asadores y cortes. En Argentina las peñas son prácticas sociales donde el arte culinario aflora en las personas.

Esta comida tradicional, con diversos cortes de carne vacuna a la parrilla, es el que todos aceptan y comen: “a punto, jugoso o bien cocido”. Eso va en gusto, pero, cuando se piensa en agasajar a la familia o a los amigos quienes se ponen al frente de la cocción, siempre tienen un as en la manga para sorprender.

El secreto para preparar pollo asado de manera diferente

A poco de la llegada de las fiestas, seguramente en casa ya hay alguna botella de sidra esperando para ser consumida y, que mejor, que usarla para cocinar.

Por eso, si bien el pollo asado a la parrilla es un clásico que nunca falla, con esta receta se le da un giro en el sabor que sin dudas ganará la aprobación de todos los comensales. Este toque especial no solo aporta un sabor delicioso, sino que transforma por completo la experiencia de cocinar y disfrutar este plato.

La sidra, con su equilibrio entre dulzura y acidez actúa como un potenciador de sabor y, también, ayuda a mantener la carne jugosa y aromática durante la cocción.

Bebidas espumantes; champagne; sidra. Foto: Unsplash.

Sidra tirada. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Paso a paso para preparar “pollo a la sidra” en la parrilla

Ingredientes

Cuatro pechugas de pollo o un pollo entero trozado.

Una taza de sidra natural. Puede ser dulce o semiseca, según la preferencia y criterio del parrillero.

Dos cucharadas de miel.

Dos dientes de ajo picados.

Una cucharada de tomillo seco.

Una cucharada de romero seco.

Dos cucharadas de aceite de oliva.

Sal y pimienta al gusto.

Paso a paso