Versión saludable y en licuadora: cómo cocinar galletitas de Navidad en solo 5 minutos

Este postre es ideal para compartir con nuestros seres queridos, además de ser fácil de preparar. Mirá los ingredientes y el paso a paso.

Galletitas de Navidad. Foto: Freepik

La Navidad está muy cerca y es una gran oportunidad para agasajar a familiares y amigos con propuestas distintas e innovadoras. Un postre ideal para estas fechas son las galletitas navideñas de jengibre en licuadora: fáciles, saludables y listas en solo cinco minutos.

Galletitas de jengibre en licuadora (versión simple y casera)

Ingredientes:

1 taza de avena instantánea o arrollada.

1 huevo.

2 cucharadas de miel.

1 cucharadita de jengibre en polvo.

Media cucharadita de canela.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharada de aceite de coco (también se puede usar manteca derretida, aunque esto aumenta algunas calorías).

1 pizca de sal.

Media cucharadita de polvo para hornear.

Galletitas de Navidad. Foto: Freepik

Paso a paso:

Poner todos los ingredientes en la licuadora y procesar hasta que quede una mezcla espesa y homogénea. Formar pequeñas porciones (ideal usar moldes navideños) sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Llevar a horno 180 °C durante 10 a 12 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Retirar, dejar enfriar y ¡listas para comer! Se le puede agregar dulce de leche, mermelada, mantequilla de maní o simplemente comerlas así.

Galletitas de Navidad. Foto: Freepik

Cómo preparar galletitas navideñas sin gluten ni azúcar, ideales para compartir en familia

Esta versión de galletitas navideñas sin gluten ni azúcar permite que todos puedan disfrutar de ellas sin ningún tipo de restricciones. Son ideales para compartir en familia y crear un momento mágico en una época especial. Están pensadas justamente para personas con celiaquía, sensibilidad al gluten, diabetes o simplemente quienes buscan alternativas livianas.

Solo son necesarios algunos ingredientes para prepararlas. Alcanzan para entre 25 y 30 galletitas. Estos son:

Harina de arroz , 200 gramos.

Harina de almendra o maicena , 80 gramos.

½ cucharadita de polvo para hornear (preferentemente sin gluten).

Una pizca de sal .

Manteca , 100 gramos.

1 huevo .

3 cucharadas de edulcorante granulado apto para horno.

1 cucharadita de esencia de vainilla .

1 cucharada de especias clásicas como canela y/o jengibre.

Galletitas navideñas. Foto: Grok.

Para iniciar la receta, primero hay que mezclar todos los ingredientes en un bowl hasta obtener una masa homogénea y suave. Luego hay que formar bolitas del tamaño de una nuez, aplastarlas y marcar la superficie con un tenedor para darles un diseño más festivo.

En horno tradicional alcanzan su cocción en 8 a 10 minutos a temperatura fuerte. Una vez estén listas hay que dejarlas enfriar apenas unos minutos y ya toman la consistencia definitiva y se las puede decorar a gusto.