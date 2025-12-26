Una alternativa refrescante para Año Nuevo: cómo hacer un postre helado delicioso con frutos rojos y dulce de leche

Fácil, rápido y sin prender el horno: este postre helado combina frutos rojos y dulce de leche en una versión fresca, ideal para combatir el calor y cerrar la mesa de Año Nuevo con algo dulce y diferente. Se prepara en pocos pasos y es perfecto para sorprender a invitados sin pasar horas en la cocina.

Postre refrescante para Año Nuevo. Foto: Instagram @matycocinaok

Se acerca Año Nuevo y, al igual que en Navidad, se espera una ola de calor con temperaturas extremas que durante el día podrían alcanzar los 40 grados. En ese contexto, las opciones frescas se vuelven grandes aliadas para combatir el calor, y un postre helado aparece como la elección ideal para la mesa dulce.

En esa línea, el reconocido cocinero @matycocinaok compartió en su cuenta de Instagram una receta súper fácil y refrescante para preparar un postre helado de Año Nuevo y sorprender en la mesa de cara al 2026.

Postre refrescante para Año Nuevo. Foto: Instagram @matycocinaok

Cómo hacer el postre helado ideal para el Año Nuevo

Ingredientes

Para la preparación de frutos rojos

300 g de mix de frutos rojos congelados

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de gelatina sin sabor

Para el relleno

500 g de crema de leche

5 cucharadas de azúcar

Esencia de vainilla

200 g de dulce de leche tradicional

20 g de merengue seco

Preparación de frutos rojos

Para la cobertura y base

1 pionono

Leche (para humedecer)

Dulce de leche, cantidad necesaria

20 g de merengue seco

Bomboncitos de frambuesa y chocolate

Postre refrescante para Año Nuevo. Video Instagram @matycocinaok

Paso a paso

Frutos rojos

Colocar los frutos rojos con el azúcar en una ollita y llevar al fuego durante 5 minutos.

Agregar la gelatina sin sabor, mezclar y cocinar 1 minuto más.

Pasar a un recipiente y llevar al freezer por 10 minutos para que se enfríe

Crema

Mientras tanto, batir la crema de leche con el azúcar y un chorrito de esencia de vainilla hasta que esté firme.

Base

En un molde de 25 cm, colocar el pionono (cortando el excedente).

Humedecer apenas con leche y untar con dulce de leche. Reservar.

Postre refrescante para Año Nuevo. Foto: Instagram @matycocinaok

Mezcla marmolada

Una vez fría la preparación de frutos rojos, incorporar a la crema con movimientos suaves, solo unas vueltas, para que quede marmolada.

Armado

Sobre la base de pionono colocar:

Una capa de crema

Un poco de merengue seco

Un centro de dulce de leche

Más crema por encima

Reservar un poco de crema para la cobertura.

Freezer

Cubrir y llevar al freezer por 2 a 3 horas.

Decoración

Desmoldar y untar la superficie con la crema reservada.

Decorar con merengue seco y bomboncitos cortados a la mitad.

Volver a llevar al freezer hasta el momento de servir.

Presentación

Al servir, retirar del freezer y decorar con hojitas de menta.

Aunque esté congelado, se corta súper fácil.

Fresco, fácil y con ingredientes simples, este postre helado se convierte en una opción perfecta para disfrutar en Año Nuevo sin sufrir el calor. Una receta práctica que se puede preparar con anticipación y que garantiza un final dulce y refrescante para celebrar la llegada del 2026.