miércoles, 11 de febrero de 2026, 12:34
Este sencillo pan funciona para hacer un sándwich o también para acompañar picadas, dips, sopas o incluso para pan de hamburguesa.
Este sencillo pan funciona para hacer un sándwich o también para acompañar picadas, dips, sopas o incluso para pan de hamburguesa.

Hacer pan en casa es verdaderamente muy sencillo. No solamente su aroma invade la cocina y crea un aura de hogar, sino que además su sabor casero supera a cualquier pan industrial. Y aunque no siempre hay tiempo, saber recetas fáciles y rápidas puede salvarnos una comida.

Con medio kilo de harina y ganas de cocinar, el usuario @matycocinaok enseña a hacer 28 chips de oliva y queso, súper esponjosos y sin necesidad de amasar.

Ingredientes

Para el prefermento

  • 360 cc de leche tibia
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 2 cucharadas de miel
  • 4 cucharadas de harina
  • 20 g de levadura fresca o 10 g de levadura seca

Para la masa

  • Todo el prefermento
  • 500 g de harina común 0000
  • 10 g de sal fina
  • 100 g de aceitunas (en rodajas o picadas)
  • 100 g de queso rallado
  • 40 cc de aceite de oliva

Para el relleno (opcional)

  • 200 g de jamón
  • 200 g de queso
  • Rodajas de tomate

Para pincelar

  • 1 cucharada de mayonesa
  • 2 cucharadas de leche
  • 1 cucharada de aceite de oliva
Paso a paso

  1. Preparar el prefermento: mezclar la leche tibia con el azúcar, la miel, la harina y la levadura. Dejar reposar hasta que la levadura comience a activarse y se formen burbujas.
  2. Armar la masa: en un bowl colocar la harina y la sal. Agregar el prefermento y mezclar. Incorporar las aceitunas y el queso rallado. Integrar todo con cuchara de madera y, por último, sumar el aceite de oliva. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea (no hace falta amasar).
  3. Primer levado: cubrir el bowl con una bolsa plástica o lienzo y dejar reposar hasta que la masa duplique su volumen. El tiempo puede variar según la temperatura ambiente.
  4. Formar los chips: desgasificar la masa y llevarla a la mesada. Darle forma de rectángulo con las manos y cortar en cuadrados para formar los bollos (salen 28 unidades). Colocarlos en asaderas aceitadas, dejando espacio entre ellos. Tapar y dejar levar unos 10 minutos más.
  5. Horneado: pincelar los bollos con la mezcla de mayonesa y leche. Llevar a horno precalentado a 170°C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén dorados.
  6. Al retirarlos, si se desea más brillo, pincelar apenas con aceite de oliva.

Este sencillo pan funciona para hacer un sándwich o también para acompañar picadas, dips, sopas o incluso para pan de hamburguesa si se le da un mayor tamaño. Se trata de un almuerzo rápido y ligero para poder continuar el día sin pesadez.