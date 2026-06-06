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Antojo fácil y casero: prepará bombones de avena y chocolate con solo 4 ingredientes

Si estás buscando hacer una receta dulce sin horno, rápida y chocolatosa, esta opción es ideal. En pocos pasos, podés preparar un antojo casero, económico y más saludable que otras opciones industrializadas.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 17:12
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Fácil
Preparación:
10 min
Cocción:
0 min
Total:
10 min
Unos bombones ricos y sin horno para hacer en poco tiempo.
Unos bombones ricos y sin horno para hacer en poco tiempo. Foto: Magnific
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Muchas veces, cuando aparece el antojo de algo dulce, pensamos en recetas elaboradas o directamente en comprar algo ya hecho. Por suerte, con un poco de inventiva y con lo que tenemos en casa también se pueden lograr preparaciones simples y ricas, como estos bombones de avena y chocolate que se hacen sin horno. Esta es una de esas recetas que sorprenden por lo fácil que es y por lo bien que funciona.

La avena es un ingrediente muy versátil que aporta textura y ayuda a dar saciedad en nuestras preparaciones, tanto dulces como saladas. Mientras que el chocolate le suma ese sabor intenso que transforma todo en un verdadero antojo cumplido. Combinados, logran un equilibrio ideal entre lo nutritivo y lo rico, perfecto para una merienda o para tener algo dulce a mano durante el día.

Bombones de avena y chocolate: ¿por qué elegirlos?

Hacer este tipo de recetas en casa tiene muchas ventajas. Por un lado, podés elegir los ingredientes y ajustar el nivel de dulzor o cantidad de azúcar, según tu gusto y también pensando en tu salud. Además, evitás conservantes y productos procesados, logrando una opción más natural y simple.

Bombones de avena y chocolate: podés decorarlos con granas, coco rallado o lo que más te guste. Foto: Ph Unsplash

Otra ventaja es la practicidad: no necesitás horno, ni técnicas complicadas; solo mezclar, formar las bolitas y enfriar. También podés adaptarlos fácilmente, sumando frutos secos, coco rallado o incluso un toque de canela. Dependerá de los recursos que tengas en casa.

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Además, estos bombones son ideales para preparar con anticipación y guardar en la heladera o el freezer. De esta manera, siempre tenés algo dulce listo para esos momentos donde aparece el antojo y no querés complicarte.

Con pocos ingredientes y sin necesidad de experiencia culinaria, esta receta dulce demuestra que lo simple también puede ser delicioso. Una opción práctica, casera y perfecta para incorporar un antojo sin perder de vista el equilibrio.

Ingredientes para hacer bombones de avena y chocolate

  • 100 gramos de dulce de leche repostero
  • 150 gramos de chocolate para derretir
  • 200 gramos de avena
  • 50 gramos de coco
  • 50 gramos de dátiles en cubitos
Este bombón tiene maní crocante y cobertura de chocolate, pero podés inventar tu bombón con los ingredientes que más te gusten. Foto: Ph Unsplash

Paso a paso: cómo preparar unos ricos bombones con avena y chocolate

  1. Colocar la avena y los dátiles en trozos bien pequeños en un bowl. Mezclarlos bien.
  2. Preparar un baño María para derretir el chocolate y, cuando esté derretido, integrarlo junto con el dulce de leche.
  3. Luego añadir las dos partes e incorporarlo bien.
  4. Con la ayuda de una cuchara le damos forma a los bombones y se acomodan en una bandeja. Decorarlos con granas, coco rallado o el topping de tu preferencia.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaChocolateCocina
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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