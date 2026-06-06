Antojo fácil y casero: prepará bombones de avena y chocolate con solo 4 ingredientes

Muchas veces, cuando aparece el antojo de algo dulce, pensamos en recetas elaboradas o directamente en comprar algo ya hecho. Por suerte, con un poco de inventiva y con lo que tenemos en casa también se pueden lograr preparaciones simples y ricas, como estos bombones de avena y chocolate que se hacen sin horno. Esta es una de esas recetas que sorprenden por lo fácil que es y por lo bien que funciona.

La avena es un ingrediente muy versátil que aporta textura y ayuda a dar saciedad en nuestras preparaciones, tanto dulces como saladas. Mientras que el chocolate le suma ese sabor intenso que transforma todo en un verdadero antojo cumplido. Combinados, logran un equilibrio ideal entre lo nutritivo y lo rico, perfecto para una merienda o para tener algo dulce a mano durante el día.

Bombones de avena y chocolate: ¿por qué elegirlos?

Hacer este tipo de recetas en casa tiene muchas ventajas. Por un lado, podés elegir los ingredientes y ajustar el nivel de dulzor o cantidad de azúcar, según tu gusto y también pensando en tu salud. Además, evitás conservantes y productos procesados, logrando una opción más natural y simple.

Bombones de avena y chocolate: podés decorarlos con granas, coco rallado o lo que más te guste. Foto: Ph Unsplash

Otra ventaja es la practicidad: no necesitás horno, ni técnicas complicadas; solo mezclar, formar las bolitas y enfriar. También podés adaptarlos fácilmente, sumando frutos secos, coco rallado o incluso un toque de canela. Dependerá de los recursos que tengas en casa.

Además, estos bombones son ideales para preparar con anticipación y guardar en la heladera o el freezer. De esta manera, siempre tenés algo dulce listo para esos momentos donde aparece el antojo y no querés complicarte.

Con pocos ingredientes y sin necesidad de experiencia culinaria, esta receta dulce demuestra que lo simple también puede ser delicioso. Una opción práctica, casera y perfecta para incorporar un antojo sin perder de vista el equilibrio.

Ingredientes para hacer bombones de avena y chocolate

100 gramos de dulce de leche repostero

150 gramos de chocolate para derretir

200 gramos de avena

50 gramos de coco

50 gramos de dátiles en cubitos

Este bombón tiene maní crocante y cobertura de chocolate, pero podés inventar tu bombón con los ingredientes que más te gusten. Foto: Ph Unsplash

Paso a paso: cómo preparar unos ricos bombones con avena y chocolate

Colocar la avena y los dátiles en trozos bien pequeños en un bowl. Mezclarlos bien. Preparar un baño María para derretir el chocolate y, cuando esté derretido, integrarlo junto con el dulce de leche. Luego añadir las dos partes e incorporarlo bien. Con la ayuda de una cuchara le damos forma a los bombones y se acomodan en una bandeja. Decorarlos con granas, coco rallado o el topping de tu preferencia.

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