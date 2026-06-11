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Los rollitos salados que se hacen con 4 ingredientes: perfectos para disfrutar en las picadas del Mundial 2026

Si estás buscando una comida liviana, casera y fácil de hacer, estos rollitos de merluza con verdura pueden ser una gran opción para ver en los partidos del Mundial. Con solo 4 ingredientes y en pocos pasos, podés resolverlos sin complicaciones, con un resultado que sorprende por lo simple y rico.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Fácil
Preparación:
8 min
Cocción:
10 min
Total:
18 min
Unos rollitos de pescado y verduras que te encantarán.
Unos rollitos de pescado y verduras que te encantarán. Foto: Magnific
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Muchas veces evitamos cocinar pescado o hacer recetas con este producto porque no sabemos bien cómo trabajarlo o porque dudamos de su estado para nuestra salud. Pero en realidad, con algunos cuidados básicos, es una de las opciones más prácticas y económicas para consumir en la previa o durante los partidos del Mundial 2026. La merluza es muy noble: tiene sabor suave, se cocina rápido y se adapta muy bien a un montón de recetas.

Un punto clave para nuestras recetas es elegir cuidadosamente nuestra materia prima. La merluza tiene que tener un olor suave, nunca fuerte. Si al abrir el paquete sentís un olor intenso o raro, es mejor no usarla. También hay que observar la textura: tiene que ser firme al tacto, no blanda ni pegajosa. El color también, lo ideal es que sea claro, tirando a blanco.

Si usás la merluza congelada, hay que descongelarla en la heladera y no a temperatura ambiente. Esto no solo ayuda a mantener la textura, sino que también es más seguro desde lo sanitario. Dato importante cuando compramos merluza congelada: revisá que no tenga exceso de hielo o partes secas, porque eso suele pasar cuando se corta la cadena de frío.

La merluza es el ingrediente estrella de esta receta imperdible. Foto: Magnific

Rollitos de merluza y verdura: qué tener en cuenta sobre este relleno simple que marca la diferencia

Para el relleno de esta receta, podés usar verduras que tengas en casa, como zanahoria rallada, espinaca o zapallito. Un buen tip es darles una cocción previa corta. Al blanquear los vegetales, logramos que queden tiernos. Esto evita que larguen agua durante el horneado y mejora mucho la textura final.

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Después, el armado es sencillo: colocás el relleno sobre el filete, enrollás con cuidado y condimentás (lo básico: sal y pimienta). Si la merluza es muy fina, podés superponer dos capas para que no se desarme. Después en la fuente se acomodan los rollitos bien juntos, eso también ayuda a que no se desarmen.

Un chorrito de aceite de oliva y un poco de limón antes de llevar al horno aumentan mucho el sabor de tu receta, sin necesidad de sumar más ingredientes costosos.

Trucos para que tus rollitos de merluza queden perfectos

  • No sobrecocinar: el pescado se hace rápido
  • Usar horno medio para evitar que se sequen
  • Sazonar desde el inicio
  • Servir recién hechos para mejor textura
  • Usar temporizador

Estos rollitos de merluza son una forma simple de incorporar pescado en la alimentación diaria, con pocos ingredientes y sin complicaciones. Una receta práctica, real y pensada para compartir con tu familia o amigos, con esos detalles que hacen la diferencia en la cocina.

Para esta receta se pueden usar verduras como la zanahoria y la espinaca. Foto: Magnific

Ingredientes para hacer los rollitos de merluza y verdura

  • 500 gramos de merluza
  • 1 zanahoria
  • 200 gramos de espinacas
  • 1 zucchini

Paso a paso: cómo preparar los rollitos de merluza y verdura

Una receta fácil y con pocos ingredientes para disfrutar en el Mundial 2026.

  1. Lavar las verduras, pelar la zanahoria y cortarla en bastones. Repetir los mismos pasos con el zucchini.
  2. En una olla, blanquear las espinacas (5 minutos reloj, con agua hirviendo), y dejarlas picadas y condimentada. Reservar.
  3. Luego blanquear la zanahoria por 5 minutos y reservar. Si se cortó en juliana, el zucchini no hace falta porque es bastante más blando que la zanahoria.
  4. Preparar una tabla limpia para rellenar los filetes de merluza. Colocar un bastón de zanahoria, otro de zucchini y un poco de espinaca. Enrollar y cerrar con un palillo. Sazonar con sal y pimienta, y agregarle un poco de limón.
  5. Luego acomodar en una placa del horno. Con el horno precalentado, cocinarlos por 8 minutos o hasta que hayan cambiado de color (que no queden secos).

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

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Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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