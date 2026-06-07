Las mejores empanadas de choclo de la mano de Maru Botana y 5 tips para que salgan exquisitas

Las empanadas de choclo son una de esas recetas que combinan sabor, textura y tradición. En esta oportunidad, la cocinera y pastelera Maru Botana compartió una versión casera que conquistó a sus seguidores por su relleno cremoso y abundante.

A través de sus redes sociales, la chef aseguró que se trata de una preparación ideal para compartir en familia: “Son de esas que salen del horno y desaparecen automáticamente”, comentó al presentar la receta.

La receta para las empanadas de Maru Botana

Ingredientes para la masa (24 empanadas)

500 g de harina 0000

200 ml de agua caliente

2 cucharaditas de sal

100 g de grasa

Para el relleno

1 cuadradito de manteca

1 cebolla picada

2 cebollas de verdeo

3 cucharadas de fécula

½ taza de leche tibia

4 choclos desgranados

250 g de puré de calabaza

100 g de queso rallado

100 g de queso cremoso

Empanadas de choclo de Maru Botana. Video: redes sociales.

Paso a paso para las empanadas de Maru Botana

Para preparar la masa, formar una corona con la harina y agregar la sal. En el centro incorporar la grasa junto con el agua caliente. Integrar todos los ingredientes y amasar hasta obtener un bollo suave y homogéneo. Dejar descansar durante 30 minutos. Luego dividir la masa en 24 bollitos de entre 30 y 35 gramos cada uno. Dejar reposar unos minutos más y estirar discos de aproximadamente 12 centímetros de diámetro. Para el relleno, rehogar en manteca la cebolla y el verdeo. Incorporar la fécula y la leche tibia, mezclando hasta lograr una preparación cremosa. Agregar los choclos y cocinar unos minutos. Procesar ligeramente la mezcla para conservar parte de la textura. Sumar el puré de calabaza, el queso rallado y el queso cremoso. Mezclar bien y dejar enfriar antes de armar las empanadas. Rellenar los discos, cerrar con repulgue, pintar con huevo y, si se desea, espolvorear una pizca de azúcar por encima. Cocinar en horno fuerte hasta que estén doradas y listas para disfrutar.

Empanadas de choclo. Foto: Freepik

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