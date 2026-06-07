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Las mejores empanadas de choclo de la mano de Maru Botana y 5 tips para que salgan exquisitas

“Son de esas que salen del horno y desaparecen automáticamente”, contó la chef tras presentar la receta.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 15:00
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Preparación:
30 min
Cocción:
20 min
Total:
50 min
Empanadas de choclo, uno de los gustos más elegidos.
Empanadas de choclo, uno de los gustos más elegidos. Foto: Freepik
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Las empanadas de choclo son una de esas recetas que combinan sabor, textura y tradición. En esta oportunidad, la cocinera y pastelera Maru Botana compartió una versión casera que conquistó a sus seguidores por su relleno cremoso y abundante.

A través de sus redes sociales, la chef aseguró que se trata de una preparación ideal para compartir en familia: “Son de esas que salen del horno y desaparecen automáticamente”, comentó al presentar la receta.

La receta para las empanadas de Maru Botana

Ingredientes para la masa (24 empanadas)

  • 500 g de harina 0000
  • 200 ml de agua caliente
  • 2 cucharaditas de sal
  • 100 g de grasa

Para el relleno

  • 1 cuadradito de manteca
  • 1 cebolla picada
  • 2 cebollas de verdeo
  • 3 cucharadas de fécula
  • ½ taza de leche tibia
  • 4 choclos desgranados
  • 250 g de puré de calabaza
  • 100 g de queso rallado
  • 100 g de queso cremoso
Empanadas de choclo de Maru Botana. Video: redes sociales.

Paso a paso para las empanadas de Maru Botana

  1. Para preparar la masa, formar una corona con la harina y agregar la sal. En el centro incorporar la grasa junto con el agua caliente. Integrar todos los ingredientes y amasar hasta obtener un bollo suave y homogéneo. Dejar descansar durante 30 minutos.
  2. Luego dividir la masa en 24 bollitos de entre 30 y 35 gramos cada uno. Dejar reposar unos minutos más y estirar discos de aproximadamente 12 centímetros de diámetro.
  3. Para el relleno, rehogar en manteca la cebolla y el verdeo. Incorporar la fécula y la leche tibia, mezclando hasta lograr una preparación cremosa. Agregar los choclos y cocinar unos minutos. Procesar ligeramente la mezcla para conservar parte de la textura.
  4. Sumar el puré de calabaza, el queso rallado y el queso cremoso. Mezclar bien y dejar enfriar antes de armar las empanadas.
  5. Rellenar los discos, cerrar con repulgue, pintar con huevo y, si se desea, espolvorear una pizca de azúcar por encima. Cocinar en horno fuerte hasta que estén doradas y listas para disfrutar.
Empanadas de choclo. Foto: Freepik

5 tips para que las empanadas de choclo salgan perfectas

  1. Dejá enfriar completamente el relleno antes de armarlas para evitar que la masa se humedezca y se rompa.
  2. No proceses demasiado los choclos; algunos trozos enteros aportan una textura más rica y casera.
  3. Respetá el descanso de la masa durante 30 minutos para que quede más elástica y fácil de estirar.
  4. Pintá las empanadas con huevo batido antes de hornearlas para lograr un dorado parejo y apetitoso.
  5. Hornealas a temperatura alta para que la masa quede crocante por fuera y el relleno se mantenga cremoso por dentro.
RecetaEmpanadasComida
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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