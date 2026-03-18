Los camarones empanizados ¡no fallan! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Los camarones suelen ser la debilidad de muchos, lo cierto que esta receta de camarones empanizados ¡es una locura!, porque los haremos también con coco. Al freírlos, la combinación de los aromas y la textura de esta carne ¡es una receta que no falla!

A la hora de la presentación hay varias salsas que pueden acompañar a la perfección: mayonesa casera, salsa golf, guacamole, mayonesa con cilantro, salsa picante con mango ¡y miles de opciones!.

Hoy no hará falta que te vayas de vacaciones, porque esta receta te va a hacer sentir que estás frente al mar.

Una de las consideraciones más importantes a la hora de cocinar lo camarones empanizados, es esperar a que el aceite tome buena temperatura, al rededor de 180 grados. En caso de no tener termómetro para corroborarlo, cuando tires una miga al aceite tenés que ver las burbujas que empiezan a cocinar la miga.

Para los amantes de la comida de mar, estos camarones ¡son una delicia! Foto: Ph Freepik

Otro dato importante, limpiar bien los camarones, si bien a veces se les deja el final de la colita, hay que quitarles todo el caparazón y en el lomo del camarón quitar el hilo negro (tracto digestivo). Hay dos maneras, una con la ayuda de un cuchillo y la otra con un palillo, dependerá de tu paciencia y habilidad. Sino te molesta también se lo podés dejar, en el caso de esta receta no se ve .

Ahora bien toca tomar nota de esta receta, hay reemplazos válidos como el panko por pan rallado.

La combinación del empanizado es para darle más crocantés y sabor a los camarones. Otra opción, un poco de polenta o los cereales sin azúcar, solo habrá que molerlos un poco para que se mezcle con el resto de los secos.

Ingredientes para los camarones empanizados

Rinde para 4 personas

500 gramos de camarones pelados

1 taza de panko

1 taza de coco

2 huevos

sal y pimienta

Opcional: pimentón

Esta receta es muy fácil y requiere de pocos ingredientes Foto: Ph Freepik

Paso a Paso para los mejores camarones empanizados

Limpiar todas las colas de los camarones, reservar En un bol preparar los secos y mezclarlos bien bien Luego cascar los huevos, batirlos y sazonarlos con un poco de sal, pimienta y pimentón. Luego poner las colas en los huevos e ir tomando de a una pieza, escurrir el excedente de huevo y pasarlos por el empanizador Hacer con cada cola de camarón esa tarea hasta completarlos y tenerlos todos empanizados Posteriormente preparamos una sartén con suficiente aceite y dejamos que llegue a los 180 grados Vamos colocando las piezas y cuando veamos un color dorado ¡están listas! requiere de pocos minutos, cas contrario la carne del camarón puede quedar dura. Para presentarlos en la mesa, podemos preparar un dip con mayonesa ¡y a disfrutarlos!

Si te gustó esta receta, no te pierdas el evento donde estos sabores son protagonistas: Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino 2026