Rica y segura: cómo hacer mayonesa casera con 3 ingredientes y en menos de 15 minutos
Con huevo duro y dos ingredientes más podrás realizar esta riquísima mayonesa casera que será el complemento ideal de todos tus platos.
Si sos de los que aman los aderezos y siempre quiere probar una nueva salsa, hoy te traemos una receta de mayonesa casera estupenda para sumar en tus platos del día a día o para degustar con pan, galletita o snack.
La mayonesa es una de las salsas más amadas y utilizadas en la cocina, siempre colabora con su textura emulsionada para que cualquier comida resulte más rica.
Esta receta de mayonesa casera es muy fácil, lleva pocos ingredientes y lo mejor es que podés saborizarla de mil maneras. Algunos agregados que se pueden considerar: olivas verdes, olivas negras, perejil, cilantro, cebolla caramelizada, palta, un trozo de zanahoria asada, entre otras alternativas.
Con esta receta de mayonesa vas a poder usarla como dip y agregar bastones de zanahoria, grisines o unas tostadas. También como complemento para un sándwich y todas las recetas que se te vengan en mente.
¿Cuál es la ventaja de esta receta? Utilizaremos el huevo cocido y eso nos garantiza evitar ciertos riesgos por comer huevo crudo. Ahora te vamos a dar todas las indicaciones necesarias para que hagas esta súper mayonesa.
Ingredientes para hacer una rica mayonesa casera
Una salsa ideal para acompañar tus almuerzos y cenas
- 2 huevos duros
- 100 ml de aceite de girasol
- Sal y pimienta a gusto
Paso a Paso: cómo preparar mayonesa casera
- Preparar los huevos duros en una olla con agua, cuando empieza la ebullición contar 5 minutos reloj. Apagar el fuego y dejar en reposo hasta que se enfríen.
- Pelar los huevos y dejarlos en reserva.
- Con la ayuda de una licuadora o mixer procesamos todos los ingredientes hasta obtener una textura lisa y cremosa.
- Rectificamos, y corroboramos si está bien el sabor de la sal y la pimienta.
- Ahora solo queda definir con qué comida saborear esta deliciosa mayonesa.
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