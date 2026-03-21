Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
sábado, 21 de marzo de 2026, 24:20
Prepará tu propia mayonesa casera con esta receta fácil y exprés.
Prepará tu propia mayonesa casera con esta receta fácil y exprés. Foto: Generada con IA

Si sos de los que aman los aderezos y siempre quiere probar una nueva salsa, hoy te traemos una receta de mayonesa casera estupenda para sumar en tus platos del día a día o para degustar con pan, galletita o snack.

La mayonesa es una de las salsas más amadas y utilizadas en la cocina, siempre colabora con su textura emulsionada para que cualquier comida resulte más rica.

Mayonesa casera. Foto Freepik
La mayonesa casera es una aliada ideal para múltiples platos de tu día a día. Foto: Freepik

Esta receta de mayonesa casera es muy fácil, lleva pocos ingredientes y lo mejor es que podés saborizarla de mil maneras. Algunos agregados que se pueden considerar: olivas verdes, olivas negras, perejil, cilantro, cebolla caramelizada, palta, un trozo de zanahoria asada, entre otras alternativas.

Con esta receta de mayonesa vas a poder usarla como dip y agregar bastones de zanahoria, grisines o unas tostadas. También como complemento para un sándwich y todas las recetas que se te vengan en mente.

También podría interesarte
Torta de ricota fácil y saludable: la receta sin gluten ni azúcar que se cocina en menos de 50 minutos

Torta de ricota fácil y saludable:la receta sin gluten ni azúcar que se cocina en menos de 50 minutos

No necesita horno ni azúcar: receta fácil y saludable de cheesecake de frutos rojos para disfrutar sin culpas

No necesita horno ni azúcar:receta fácil y saludable de cheesecake de frutos rojos para disfrutar sin culpas

¿Cuál es la ventaja de esta receta? Utilizaremos el huevo cocido y eso nos garantiza evitar ciertos riesgos por comer huevo crudo. Ahora te vamos a dar todas las indicaciones necesarias para que hagas esta súper mayonesa.

Mayonesa casera. Foto Freepik
Acompaña esta deliciosa mayonesa casera con dips, bastones de zanahoria o grisines. Foto: Freepik

Ingredientes para hacer una rica mayonesa casera

Una salsa ideal para acompañar tus almuerzos y cenas

  • 2 huevos duros
  • 100 ml de aceite de girasol
  • Sal y pimienta a gusto

Paso a Paso: cómo preparar mayonesa casera

  1. Preparar los huevos duros en una olla con agua, cuando empieza la ebullición contar 5 minutos reloj. Apagar el fuego y dejar en reposo hasta que se enfríen.
  2. Pelar los huevos y dejarlos en reserva.
  3. Con la ayuda de una licuadora o mixer procesamos todos los ingredientes hasta obtener una textura lisa y cremosa.
  4. Rectificamos, y corroboramos si está bien el sabor de la sal y la pimienta.
  5. Ahora solo queda definir con qué comida saborear esta deliciosa mayonesa.

¿Querés cocinar más recetas fáciles y sencillas como la de la mayonesa casera? Ingresá a nuestra sección “recetas” y encontrá muchísimas opciones dulces y saladas para hacer en tu casa.