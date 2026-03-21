Prepará tu propia mayonesa casera con esta receta fácil y exprés. Foto: Generada con IA

Si sos de los que aman los aderezos y siempre quiere probar una nueva salsa, hoy te traemos una receta de mayonesa casera estupenda para sumar en tus platos del día a día o para degustar con pan, galletita o snack.

La mayonesa es una de las salsas más amadas y utilizadas en la cocina, siempre colabora con su textura emulsionada para que cualquier comida resulte más rica.

La mayonesa casera es una aliada ideal para múltiples platos de tu día a día. Foto: Freepik

Esta receta de mayonesa casera es muy fácil, lleva pocos ingredientes y lo mejor es que podés saborizarla de mil maneras. Algunos agregados que se pueden considerar: olivas verdes, olivas negras, perejil, cilantro, cebolla caramelizada, palta, un trozo de zanahoria asada, entre otras alternativas.

Con esta receta de mayonesa vas a poder usarla como dip y agregar bastones de zanahoria, grisines o unas tostadas. También como complemento para un sándwich y todas las recetas que se te vengan en mente.

¿Cuál es la ventaja de esta receta? Utilizaremos el huevo cocido y eso nos garantiza evitar ciertos riesgos por comer huevo crudo. Ahora te vamos a dar todas las indicaciones necesarias para que hagas esta súper mayonesa.

Acompaña esta deliciosa mayonesa casera con dips, bastones de zanahoria o grisines. Foto: Freepik

Ingredientes para hacer una rica mayonesa casera

Una salsa ideal para acompañar tus almuerzos y cenas

2 huevos duros

100 ml de aceite de girasol

Sal y pimienta a gusto

Paso a Paso: cómo preparar mayonesa casera

Preparar los huevos duros en una olla con agua, cuando empieza la ebullición contar 5 minutos reloj. Apagar el fuego y dejar en reposo hasta que se enfríen. Pelar los huevos y dejarlos en reserva. Con la ayuda de una licuadora o mixer procesamos todos los ingredientes hasta obtener una textura lisa y cremosa. Rectificamos, y corroboramos si está bien el sabor de la sal y la pimienta. Ahora solo queda definir con qué comida saborear esta deliciosa mayonesa.

¿Querés cocinar más recetas fáciles y sencillas como la de la mayonesa casera? Ingresá a nuestra sección “recetas” y encontrá muchísimas opciones dulces y saladas para hacer en tu casa.