Buena suerte Foto: Pixabay

Los números tienen distintos significados que pueden afectarnos positiva o negativamente. Por eso, para empezar el día con la energía de tu lado, conocé cuáles son los números de la suerte que te corresponden para este jueves 22 de enero según tu signo del zodíaco.

Los números de la suerte para el jueves 22 de enero de 2026

Aries: 5, 14, 27

Tauro: 2, 11, 30

Géminis: 7, 19, 33

Cáncer: 4, 16, 25

Leo: 1, 18, 29

Virgo: 6, 13, 22

Libra: 9, 20, 31

Escorpio: 8, 17, 26

Sagitario: 3, 15, 28

Capricornio: 10, 21, 34

Acuario: 12, 23, 35

Piscis: 24, 32, 36

Qué significa cada número y cómo calcularlos para la numerología

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros