Chanchito de la buena suerte, para atraer la buena fortuna. Foto: Creada con IA por Canal 26

Buscar patrones, señales o coincidencias forma parte de la rutina diaria de muchas personas. Para este jueves 19 de febrero de 2026, la numerología ofrece una interpretación especial basada en los números de la suerte y su carga simbólica. Conocé los números de la suerte, signo por signo.

Los números de la suerte de cada signo para el jueves 19 de febrero de 2026

Aries: 6, 13, 25, 34

Tauro: 2, 18, 27, 41

Géminis: 9, 15, 22, 36

Cáncer: 4, 11, 24, 39

Leo: 1, 17, 28, 33

Virgo: 8, 16, 30, 42

Libra: 5, 14, 26, 37

Escorpio: 7, 19, 21, 40

Sagitario: 3, 12, 29, 35

Capricornio: 10, 20, 31, 38

Acuario: 18, 23, 32, 44

Piscis: 6, 15, 27, 43

Numerología: qué revelan los números y cómo obtenerlos

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

Parte de la idea de que todo en el universo vibra y que los números representan esas vibraciones.

Uno de los métodos más conocidos parte de la fecha de nacimiento. Se suman todos los números hasta alcanzar una cifra final. Cuando el resultado es 11, 22 o 33, se conserva tal cual por su valor especial, ya que son los llamados “números maestros”.

El nombre propio también puede convertirse en un número. Para eso se asigna un valor a cada letra mediante una tabla tradicional. La suma total se reduce hasta obtener una cifra única.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros