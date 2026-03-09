Canal 26
lunes, 9 de marzo de 2026, 03:14
Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte sirven, ante todo, como una guía simbólica. No tienen un poder mágico comprobado, pero sí representan una forma de conectar con creencias, tradiciones y significados personales.

Desde hace siglos, distintas culturas asociaron ciertos números con energías positivas, protección o prosperidad. Por eso, muchas personas sienten afinidad especial por determinadas cifras y las incorporan a momentos importantes de su vida.

Los números de la suerte de cada signo para el lunes 9 de marzo de 2026

  • Aries (21 marzo - 19 abril): 3, 12, 21, 30, 39, 45
  • Tauro (20 abril - 20 mayo): 7, 15, 23, 32, 41, 44
  • Géminis (21 mayo - 20 junio): 1, 9, 18, 27, 36, 43
  • Cáncer (21 junio - 22 julio): 3, 5, 14, 25, 34, 40
  • Leo (23 julio - 22 agosto): 2, 11, 20, 29, 38, 45
  • Virgo (23 agosto - 22 septiembre): 8, 17, 26, 35, 41, 44
  • Libra (23 septiembre - 22 octubre): 4, 13, 22, 31, 40, 43
  • Escorpio (23 octubre - 21 noviembre): 6, 16, 20, 21, 33, 42
  • Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): 10, 19, 28, 37, 40, 45
  • Capricornio (22 diciembre - 19 enero): 1, 8, 15, 29, 33, 41
  • Acuario (20 enero - 18 febrero): 3, 17, 21, 25, 35, 43
  • Piscis (19 febrero - 20 marzo): 5, 19, 23, 24, 37, 44

Los números de la suerte atraviesan culturas y generaciones como un gesto cotidiano cargado de expectativa. Para muchas personas, no funcionan como una promesa mágica sino como un pequeño ancla emocional: una referencia que ayuda a encarar el día con mayor seguridad, intención y una cuota de entusiasmo.

Numerología: qué tipo de mujer sos, según tu fecha de nacimiento

Dependiendo el mes de nacimiento, la numerología informa que cada mujer posee un rol y un perfil diferente, en base a sus virtudes y también a sus debilidades.

  • Enero: mujeres conservadoras, con un gran poder de ambición. Tienen una muy buena comunicación.
  • Febrero: sus cambios de humor son muy marcados y se destacan en el romanticismo.
  • Marzo: mujeres simpáticas pero con muchas dificultades para encontrar el amor en las relaciones.
  • Abril: se destacan por celosas pero también muy hábiles en la comunicación.
  • Mayo: detestan lo injusto y siempre persiguen sus sueños.
  • Junio: creativas, curiosas y con gran necesidad de aventura.
  • Julio: mujeres que van de frente y no toleran las injusticias.
  • Agosto: son mujeres que son muy generosas y siempre quieren tener la razón en todo.
  • Septiembre: cariñosas pero también algo vengativas y rencorosas.
  • Octubre: mujeres con mucha fuerza interior y decisión.
  • Noviembre: saben bien lo que quieren y también se destacan por ser críticas.
  • Diciembre: se destacan por ser mujeres que cuentan con mucha seguridad en ellas mismas.