Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte sirven, ante todo, como una guía simbólica. No tienen un poder mágico comprobado, pero sí representan una forma de conectar con creencias, tradiciones y significados personales.

Desde hace siglos, distintas culturas asociaron ciertos números con energías positivas, protección o prosperidad. Por eso, muchas personas sienten afinidad especial por determinadas cifras y las incorporan a momentos importantes de su vida.

Los números de la suerte de cada signo para el lunes 9 de marzo de 2026

Aries (21 marzo - 19 abril): 3, 12, 21, 30, 39, 45

Tauro (20 abril - 20 mayo): 7, 15, 23, 32, 41, 44

Géminis (21 mayo - 20 junio): 1, 9, 18, 27, 36, 43

Cáncer (21 junio - 22 julio): 3, 5, 14, 25, 34, 40

Leo (23 julio - 22 agosto): 2, 11, 20, 29, 38, 45

Virgo (23 agosto - 22 septiembre): 8, 17, 26, 35, 41, 44

Libra (23 septiembre - 22 octubre): 4, 13, 22, 31, 40, 43

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre): 6, 16, 20, 21, 33, 42

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): 10, 19, 28, 37, 40, 45

Capricornio (22 diciembre - 19 enero): 1, 8, 15, 29, 33, 41

Acuario (20 enero - 18 febrero): 3, 17, 21, 25, 35, 43

Piscis (19 febrero - 20 marzo): 5, 19, 23, 24, 37, 44

Los números de la suerte atraviesan culturas y generaciones como un gesto cotidiano cargado de expectativa. Para muchas personas, no funcionan como una promesa mágica sino como un pequeño ancla emocional: una referencia que ayuda a encarar el día con mayor seguridad, intención y una cuota de entusiasmo.

