Reportar faltas de tránsito ahora es más fácil: cómo funciona el nuevo sistema para enviar evidencia por WhatsApp

La nueva línea de Whatsapp de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) es el 11-2787-0000. Foto: Magnific

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó el nuevo Sistema de Reporte Vial Ciudadano. Se trata de una línea de WhatsApp que permite denunciar hechos de conductas peligrosas frente al volante en todo el país e integra tecnología y participación ciudadana en una sola plataforma, lo cual tiene como objetivo fortalecer los controles viales y generar nuevas formas de fiscalización y prevención.

Esta decisión fue tomada en el marco de la Semana de la Seguridad Vial y permitirá a cualquier persona el reporte de hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública a través de la aplicación de mensajería instantánea.

Tecnología y participación ciudadana se conectan en el nuevo canal de Whatsapp. Foto: Magnific

Según la Asociación Luchemos Por La Vida, esta semana debe ser destinada a promover la prevención de accidentes, y fomentar una conducción y movilidad responsables.

¿Cómo hacer un reporte con el nuevo Sistema de Reporte Vial Ciudadano?

A partir de ahora, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho mediante WhatsApp al 11-2787-0000.

Para realizar un reporte, será necesario:

Enviar videos y/o fotos del hecho

Que la patente del vehículo sea visible

Informar lugar, fecha y hora aproximada

Completar un breve formulario.

Sistema de Reporte Vial Ciudadano. Foto: Secretaría de Transporte

Un dato a prestar atención es que el material deberá ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien conduce un vehículo, ya que ello constituye otra infracción.

¿Qué dice el comunicado oficial sobre la medida?

“Los reportes serán evaluados por la ANSV y, según la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir”, destaca el comunicado oficial.

Las autoridades explican que el nuevo sistema “busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas mediante evidencia digital aportada por ciudadanos”.

Alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo, uso de celulares, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial son algunas de las conductas que podrán reportarse.

La nueva línea de Whatsapp busca complementar los controles presenciales. Foto: Seguridad Vial

“La medida apunta a generar un mecanismo ágil y federal de recepción de denuncias, incorporando herramientas tecnológicas que permitan actuar frente a hechos que muchas veces ocurren fuera de operativos de control tradicionales”, destacaron.

Además de permitir la aplicación de sanciones, el sistema brindará información relevante para mejorar la fiscalización, identificar patrones de riesgo y fortalecer campañas de prevención y concientización vial.

“Cada reporte será analizado por equipos técnicos de la ANSV junto con las pruebas aportadas. La denuncia no implicará automáticamente una sanción, sino que será evaluada conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo”, explicaron.