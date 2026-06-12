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Adiós a las cortinas tradicionales: la solución práctica para regular la luz y ganar privacidad

La nueva moda se consolida con un diseño moderno, funcional y con gran capacidad de adaptarse a cualquier ambiente. Cuál es la opción más elegida y por qué es furor en las casas modernas.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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La nueva tendencia en cortinas este 2026
La nueva tendencia en cortinas este 2026 Foto: Pinterest
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A la hora de cambiar las cortinas de la casa, muchas personas investigan cuáles son las nuevas tendencias de decoración de interiores y se encuentran con que la tela pesada hasta el piso no va más. En cambio, son reemplazadas por sistemas roller que permiten controlar la entrada de luz de forma sencilla y aportan una estética minimalista a los espacios.

Disponibles en diferentes telas y niveles de opacidad, estas cortinas ofrecen privacidad, confort y una alternativa elegante para renovar la decoración del hogar. Se trata de una opción para desplazar las telas tradicionales, que fueron las grandes protagonistas de livings, dormitorios y oficinas, pero que, sin embargo, ahora las tendencias en decoración evolucionaron y dieron lugar a opciones más prácticas, funcionales y fáciles de mantener.

La nueva tendencia en cortinas este 2026 Foto: Pinterest

Entre ellas, las cortinas roller tienen un diseño moderno y la posibilidad de regular la luz con precisión las convierte en una solución ideal para todo tipo de ambientes, sobre todo aquellos donde la luz del sol pega directo durante todo el año.

Decoración del hogar: ¿Por qué las cortinas roller son tendencia?

El principal atractivo de las cortinas roller radica en su simplicidad. A diferencia de las cortinas convencionales, cuentan con un mecanismo enrollable que permite subirlas o bajarlas fácilmente según la cantidad de luz que se desee en el ambiente.

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Además, su diseño limpio y minimalista ayuda a generar una sensación de amplitud visual, algo especialmente valorado en departamentos o espacios reducidos. Otra ventaja es la enorme variedad de modelos disponibles. Existen opciones que se adaptan tanto a estilos modernos como clásicos, permitiendo integrarlas a cualquier propuesta decorativa.

La nueva tendencia en cortinas este 2026 Foto: Pinterest

Además, uno de los aspectos más valorados de las cortinas roller es su capacidad para regular la entrada de luz natural. Las versiones screen permiten filtrar los rayos solares sin bloquear completamente la vista hacia el exterior, mientras que las blackout ofrecen oscuridad casi total, ideales para dormitorios o ambientes donde se busca mayor privacidad.

También existen modelos dobles que combinan ambos sistemas, permitiendo adaptar la iluminación según el momento del día y las necesidades de cada espacio. Y a diferencia de las cortinas de tela tradicionales, que suelen acumular polvo y requieren lavados periódicos, las roller demandan un mantenimiento mucho más sencillo.

En la mayoría de los casos basta con pasar un paño húmedo o un plumero para mantenerlas en buen estado. Esto las convierte en una opción práctica para hogares con niños, mascotas o personas que buscan reducir las tareas de limpieza.

La nueva tendencia en cortinas este 2026 Foto: Pinterest

Una solución moderna para cualquier ambiente

Las cortinas roller pueden instalarse en livings, dormitorios, cocinas, oficinas e incluso balcones cerrados. Gracias a la variedad de colores, texturas y niveles de transparencia, es posible encontrar una alternativa adecuada para cada necesidad.

Su combinación de estética contemporánea, facilidad de uso y funcionalidad explica por qué cada vez más personas las eligen para reemplazar las cortinas tradicionales para frenar el sol directo al hogar y tener mucha más privacidad, sobre todo en las habitaciones, con un toque moderno y elegante.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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