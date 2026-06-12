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Maltrato animal: los jóvenes que mataron a la nutria a golpes en Bahía Blanca denunciaron haber sido amenazados

Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre le pidieron a la Justicia debido a que recibieron mensajes intimidatorios luego de que difundieran sus identidades. La causa avanza con la colaboración de la Municipalidad local.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Maltrato animal en Bahía Blanca
Maltrato animal en Bahía Blanca Foto: X
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Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los jóvenes de 18 años que mataron a una nutria en la ciudad de Bahía Blanca y cuyo video se hizo tan viral que fueron denunciados ante la justicia, aseguraron haber recibido amenazas y pidieron investigar a los usuarios que los agredieron por las redes sociales.

Los celulares de Bravo y Santerre fueron secuestrados por los investigadores con la intención de evitar que los registros del ataque al animal fueran alterados. En este contexto, los acusados pidieron que también analicen los mensajes que les llegaron a sus dispositivos móviles.

Maltrato animal en Bahía Blanca Foto: X

Según informaron ante la Justicia, sufrieron múltiples amenazas de personas indignadas por el video que se hizo viral el fin de semana. Es por eso que solicitaron a las autoridades que investiguen a quienes escribieron los mensajes intimidatorios.

Cómo ocurrió el ataque al coipo que generó indignación

El hecho salió a la luz el pasado 6 de junio, cuando comenzó a circular un video en el que se observa a Bravo acorralando y golpeando a un coipo sobre una vereda ubicada en la calle Paraguay al 500, en Bahía Blanca.

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Según la investigación, Santerre habría sido la persona encargada de registrar la agresión con su teléfono celular. El animal, de aproximadamente 60 centímetros de largo y pelaje marrón, murió como consecuencia de los golpes recibidos.

Durante la grabación, incluso se escucha a uno de los involucrados decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, mientras ambos debatían si se trataba de una nutria o un carpincho.

Maltrato animal en Bahía Blanca Foto: X

La difusión de las imágenes provocó una rápida reacción de organizaciones protectoras de animales. El caso llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal luego de que una usuaria compartiera el video en redes sociales y etiquetara a la institución.

Días más tarde, la Policía Bonaerense realizó cuatro allanamientos vinculados a los dos jóvenes acusados. La medida fue solicitada luego de la denuncia por la fiscal Marina Lara, y autorizada por el juez de Garantías N°3, Alberto Manzi, en el marco de la causa iniciada por presunto maltrato animal seguido de muerte.

Maltrato animalBahía BlancaDenuncia
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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