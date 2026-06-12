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Casi nadie lo sabe: qué significan los números rojos de la cinta métrica y para qué sirven

Aunque suelen pasar desapercibidos, estas marcas tienen una función específica para los trabajos de construcción y carpintería.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Los números rojos en la cinta métrica: una ayuda clave para la construcción y las reformas.
Los números rojos en la cinta métrica: una ayuda clave para la construcción y las reformas. Foto: Gemini
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La cinta métrica es una herramienta muy utilizada en las tareas de construcción, carpintería, decoración y hasta para los bricolajes. Sin embargo, hay un detalle que suele generar curiosidad: algunos números aparecen resaltados en rojo, mientras que el resto permanece en negro.

Aunque muchas personas creen que se trata de una simple cuestión de diseño, la realidad es que estas marcas tienen una función práctica que ayuda a realizar mediciones más precisas y rápidas para facilitar cualquier tarea. Y en la mayoría de ellas, estas señales están fabricadas bajo los estándares de construcción internacional, por lo que los números en rojo señalan intervalos específicos que resultan fundamentales en determinadas estructuras.

Aunque la mayoría de los usuarios domésticos no aprovecha esta función, para los profesionales representa una herramienta de gran utilidad durante el trabajo diario. Foto: Gemini

Habitualmente, estas marcas aparecen cada 16 pulgadas (40,64 centímetros aproximadamente) en las cintas que incluyen el sistema imperial. La razón es sencilla: esa distancia coincide con la separación estándar entre montantes o vigas utilizadas en muchas construcciones de madera.

Gracias a esta referencia visual, los trabajadores pueden identificar rápidamente dónde deben ubicarse determinados elementos estructurales sin necesidad de realizar cálculos constantes.

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Los números rojos en la cinta métrica: una ayuda clave para la construcción y las reformas

El uso de números rojos permite acelerar tareas de medición y distribución de materiales. Al instalar paredes, paneles de yeso, revestimientos o estructuras internas, estas marcas sirven como guía para mantener las distancias correctas. Además de ahorrar tiempo, ayudan a reducir errores que podrían afectar la estabilidad o el acabado de una obra.

Los números rojos en la cinta métrica: una ayuda clave para la construcción y las reformas. Foto: Gemini

Por este motivo, aunque la mayoría de los usuarios domésticos no aprovecha esta función, para los profesionales representa una herramienta de gran utilidad durante el trabajo diario.

Sin embargo, no todas las cintas métricas tienen números rojos bien marcados. El diseño puede variar según el fabricante, el país de origen y el sistema de medición utilizado. Algunas cintas muestran números rojos cada 10 centímetros, otras destacan determinadas medidas clave para la construcción y algunas directamente no incorporan este tipo de señalización.

La próxima vez que utilices esta herramienta, vale la pena observar esos números destacados: fueron colocados allí con un propósito específico y pueden hacer mucho más sencilla una tarea que parece simple, pero que requiere exactitud para tener n resultado perfecto.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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