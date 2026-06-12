Cómo agarrar las tijeras de peluquería correctamente: la técnica que usan los profesionales

Cómo agarrar correctamente la tijera del pelo Foto: Pinterest

Para muchas personas, ir a la peluquería no es opción ya que se requiere de tiempo y dinero, y encontraron otra forma de mantener sus looks en casa comprando una tijera profesional. Sin embargo, pocos saben que la forma de sostenerla influye directamente en la precisión del corte, la comodidad de la mano y hasta la salud de la muñeca.

Y aunque muchas personas creen que cortarse el cabello depende únicamente de la habilidad o la experiencia, lo cierto es que lo más importante es saber cómo sostener la herramienta de trabajo, ya que hará la diferencia entre un pelo sano y prolijo o mal cortado y con puntas florecidas.

Cómo agarrar correctamente la tijera del pelo Foto: Pinterest

Por ese motivo, los peluqueros profesionales dedican tiempo a aprender y perfeccionar la técnica adecuada desde el inicio de su formación. Una correcta posición de los dedos permite controlar mejor cada movimiento, mejorar la calidad del trabajo y reducir el esfuerzo físico durante largas jornadas.

Como en la peluquería, pero en casa: cuáles son las claves para sujetar bien las tijeras

El agarre correcto cumple varias funciones al mismo tiempo. Por un lado, permite realizar cortes más precisos y limpios. Por otro, evita tensiones innecesarias en la mano, el antebrazo y el hombro.

Cuando las tijeras se utilizan de manera incorrecta, es común que la mano se canse rápidamente o que el movimiento resulte rígido y poco natural. Con el tiempo, estos malos hábitos pueden afectar la calidad del trabajo y generar molestias físicas.

Cómo agarrar correctamente la tijera del pelo Foto: Pinterest

Los profesionales coinciden en que una buena técnica mejora la velocidad, la precisión y la comodidad durante el corte. En este sentido, es necesario saber que las tijeras de peluquería cuentan con dos anillos diseñados para alojar los dedos. A diferencia de las tijeras convencionales, no deben utilizarse todos los dedos dentro de los orificios.

La técnica más utilizada por los expertos consiste en:

Colocar el dedo pulgar dentro del anillo móvil.

Introducir el dedo anular en el anillo fijo.

Apoyar el dedo meñique sobre el apoyadedos o descansadedos, una pequeña extensión ubicada en uno de los mangos.

Mantener el dedo índice y el dedo medio sobre el cuerpo de la tijera para brindar estabilidad y control.

De esta manera, el movimiento de apertura y cierre queda prácticamente a cargo del pulgar, mientras el resto de los dedos estabilizan la herramienta.

El error más común al usar tijeras profesionales

Uno de los errores más frecuentes entre principiantes es introducir varios dedos dentro de los anillos para intentar obtener mayor firmeza. Sin embargo, esta práctica limita la movilidad, reduce la precisión y obliga a realizar movimientos innecesarios con toda la mano. Como consecuencia, los cortes pueden perder exactitud y aumenta el cansancio muscular.

Cómo agarrar correctamente la tijera del pelo Foto: Pinterest

En este sentido, los peluqueros profesionales recomiendan que únicamente el pulgar se mueva durante el corte, mientras el resto de la mano permanece estable. Además, uno de los tips más importantes es relajar la muñeca y alinearla con el antebrazo, evitando posiciones forzadas que generen tensión.

La mano debe sostener las tijeras con firmeza pero sin apretar excesivamente. Un exceso de presión puede disminuir la sensibilidad necesaria para controlar cada corte. Cuando la posición es correcta, el movimiento se siente fluido y natural, permitiendo trabajar durante más tiempo sin molestias.

Como ocurre con cualquier habilidad manual, la práctica es fundamental. Realizar ejercicios simples como abrir y cerrar las tijeras de forma controlada ayudan a desarrollar memoria muscular y mejorar la coordinación para cuando necesitemos mayor precisión a la hora de cortarnos el pelo.