Las mejores comidas de Brasil llegan a Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo disfrutar de las Festas Juninas

Festa Junina. Foto: prensa.

Una de las fiestas más populares de Brasil sucede en junio. Es el mes de las Festas Juninas, una de las celebraciones más reconocidas e importantes del país, donde la comida, el baile, la música y los juegos se combinan en una tradición que va de generación en generación.

En esta temporada, el festival también tendrá su versión porteña y se podrá disfrutar en Buenos Aires sin viajar a Brasil. El sábado 20 de junio, la cuarta edición de la Festa Junina organizada por el chef Robertinho Food reunirá gastronomía típica de la fecha como forró, samba, pagode, quadrilha y juegos tradicionales para niños en John John Pub, ubicado en Reconquista 924, CABA.

Festa Junina. Foto: prensa.

El festejo con raíces brasileñas cuenta con apoyo institucional de la Embajada de Brasil en Buenos Aires y del Instituto Guimarães Rosa.

Qué comida con raíces brasileñas habrá en la fiesta porteña

La comida es uno de los grandes símbolos de las Festas Juninas. En Brasil, estas celebraciones están asociadas a la cosecha y a ingredientes muy presentes en la cocina popular, como el maíz, la mandioca, el maní, el coco y el fubá. Por eso, muchos de los platos que aparecen en esta época están ligados a recetas familiares, preparaciones de feria y sabores típicos del invierno brasileño.

Festa Junina. Foto: prensa.

En la edición porteña habrá opciones que van con ese espíritu junino, como brochetas de picanha con mandioca frita, cachorro quente —el pancho brasileño—, manzana caramelizada y tortas de mandioca, maíz, maní, chocolate y fubá.

Además, también se podrán probar otros clásicos de la cocina brasileña, como coxinha de pollo, bolinha de queso, mandioca frita, feijoada completa, feijão veggie con portobellos, strogonoff de pollo con portobellos, sándwich de picanha, brigadeiros, beijinhos, açaí, caipirinha y jugos naturales de maracuyá y lima.

Festa Junina. Foto: prensa.

Una fiesta familiar de día y musical de noche: la programación

La festividad tendrá dos momentos. De 12 a 16 horas la programación estará especialmente pensada para familias y niños, con juegos típicos coordinados por Bragentininhos, una asociación de madres brasileñas en Buenos Aires que trabaja para acercar la cultura de Brasil a sus hijos.

Habrá pescaria, boca do palhaço, jogo de argolas, tomba latas, corrida de saco, corrida do ovo na colher, bingo, dança da laranja y otros juegos tradicionales de las fiestas juninas.

A partir de la tarde y durante la noche, la programación continuará con música y baile: show interactivo de Forró do Rocha para niños y grandes, clase de baile con Comunidad Forrozeira, danza tradicional, lectura de Correio Elegante, presentación de Quadrilha La Morocha, animación con Jacaré Dance Fit y cierre con Brazil Latin Music, samba y pagode.

El chef Robertinho Food. Foto: prensa.

Información de la Festa Junina