Con show de Roman El Original, festival de pastelitos criollos, folklore y entrada gratis, Almirante Brown celebra un importante aniversario

El festival combinará memoria, tradiciones y entretenimiento. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El municipio de Malvinas Argentinas será escenario de un festejo por sus 50 años con un abanico de actividades los días 12, 13 y 14 de junio en la Plaza Puerto Argentino. Durante las tres jornadas habrá propuestas para toda la familia, con shows de música, danzas folklóricas, emprendedores locales y un gran abanico de oferta gastronómica.

El evento se hará en la Plaza Puerto Argentino, ubicada sobre Serrano, entre Pedro Echagüe y Constitución, con el objetivo de reunir a vecinos y visitantes en un festejo que combinará memoria, tradiciones y entretenimiento.

Román El Original: cuál es el show principal confirmado para los 50 años de Malvinas Argentinas

Uno de los momentos más esperados de los shows será la presentación de Román El Original, quien encabezará la jornada del viernes 13 de junio. El reconocido cantante de cumbia se presentará en el escenario a partir de las 20 horas y será el centro de atención de la segunda noche del evento.

50° Aniversario de Malvinas Argentinas. Foto: redes sociales.

Además, el cantante de cumbia también compartirá la grilla de shows con las exitosas bandas GPS y La Pande Band.

Festival de Pastelitos Criollos: de qué trata la original propuesta gastronómica de los festejos

El sábado 14 de junio se realizará la tercera edición del Festival de Pastelitos Criollos, una iniciativa que busca revalorizar una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía argentina.

Desde las 13 horas, los visitantes podrán probar distintas versiones de este clásico producto regional mientras disfrutan de shows musicales y presentaciones folklóricas. El Festival de Pastelitos Criollos es uno de los festivales que más convoca dentro de las celebraciones del distrito.

Pastelitos criollos de dulce de leche. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Qué otras presentaciones y actividades habrá en el 50° aniversario de Malvinas Argentinas

Las actividades empezarán el jueves 12 de junio con un acto institucional previsto para las 14 horas. Después, a partir de las 19 horas, se llevará a cabo una noche de rock and roll con los shows de Tres Tiros, Primavera Nacional y Pulso Nervioso.

El cierre de la noche tendrá música en vivo y danzas folklóricas a cargo de la Academia Sachamanta, la Agrupación Folklórica El Caudillo, el Ballet Sendero Gaucho, el Ballet Cautivos de la Danza, Ecos Sureños, Sentimiento por lo Nuestro, el Ballet Sueño Infinito y la Escuela de Danzas Folklóricas Los Amores. También se presentarán Ale Ochonga, Los Maileños y Nuna Wayna.

Cabe destacar que durante los tres días también exhibirán emprendedores y habrá una amplia oferta de gastronomía local.

Academia Sachamanta. Foto: Instagram/academia.sachamanta

Dirección, grilla y cómo llegar a Plaza Puerto Argentino en Almirante Brown

Los festejos por el 50° aniversario de Malvinas Argentinas se realizarán desde el 12 al 14 de junio en la Plaza Puerto Argentino, ubicada sobre la calle Serrano, entre Pedro Echagüe y Constitución, en la localidad de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown.

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las alternativas más utilizadas es tomar la Autopista Riccheri y luego conectar con el Camino de Cintura (Ruta Provincial 4) hasta llegar a la zona. También se puede acceder mediante distintas líneas de colectivos que conectan con las localidades del sur del conurbano bonaerense.