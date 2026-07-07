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Feng Shui: el ritual con canela para atraer abundancia durante el Mundial 2026

La filosofía milenaria asegura que este ingrediente es el más utilizado para buscar la prosperidad. Dónde colocarlo y por qué podría allanar el camino para que la Selección llegue a la final.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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El ritual con canela para ayudar a la Scaloneta
El ritual con canela para ayudar a la Scaloneta Foto: CANAL26
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El Mundial 2026 no solo moviliza a millones de fanáticos del fútbol en todo el mundo, sino que además, muchos deciden activar rituales para atraer la abundancia, la buena fortuna y las nuevas oportunidades para que la Selección Argentina llegue sin problemas a la final.

Y entre las prácticas más populares, se encuentra el ritual de canela impulsado por el Feng Shui. Es que según esta filosofía milenaria, su aroma, su historia y el simbolismo que la rodea la convirtieron en uno de los elementos más elegidos por quienes buscan iniciar nuevos ciclos con energía positiva. El arte oriental indica que muchas personas realizan este ritual como una forma de expresar intenciones, renovar objetivos o comenzar una etapa con optimismo.

Canela. Foto Unsplash.
Ritual con canela

En distintas culturas, la canela simboliza prosperidad, éxito económico, protección y bienestar. Por ese motivo, suele utilizarse en rituales destinados a atraer dinero o abrir caminos laborales y personales.

Dentro del Feng Shui y de otras prácticas espirituales, esta especia representa el movimiento de la energía y la posibilidad de impulsar cambios positivos. Su intenso aroma también está asociado con la vitalidad y la sensación de calidez en el hogar.

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Más allá de las creencias, la canela es uno de los ingredientes más utilizados en este tipo de tradiciones por su fuerte carga simbólica y por la facilidad con la que puede incorporarse a diferentes rituales.

Paso a paso: cómo hacer el ritual de canela para atraer abundancia a la Selección argentina

Una de las prácticas más difundidas consiste en tomar una pizca de canela en polvo con la mano y colocarla frente a la puerta de entrada para atraer la abundancia al hogar.

Mientras se realiza este gesto, muchas personas expresan un deseo o una intención, generalmente relacionadas con proyector personales, aunque en época de Mundial, otros suelen pedir por la protección a los jugadores, cierto resultado en el marcador o simplemente un juego positivo para la Scaloneta.

Canela. Foto Unsplash.
Canela

Luego se deja la canela en ese lugar durante algunas horas o hasta el día siguiente, momento en el que puede retirarse de forma habitual.

Otra alternativa consiste en encender una vela aromática con esencia de canela o colocar ramas de esta especia en un pequeño recipiente decorativo dentro del hogar. Cabe destacar que los grandes acontecimientos, como es el caso del Mundial, suelen ser elegidos por quienes realizan rituales porque los consideran momentos de cambio, renovación y energía colectiva.

Mundial 2026Selección ArgentinaFeng ShuiRituales
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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