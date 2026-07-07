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Olvidate del riego: la planta colgante ideal para departamentos pequeños que sobrevive semanas sin agua

Descubrí por qué cada vez más personas eligen esta planta que aporta un toque original al ambiente y cómo mantenerla saludable todo el año.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Planta rosario, ideal para quienes no tienen tiempo de regar
Planta rosario, ideal para quienes no tienen tiempo de regar Foto: Pinterest
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Hay ciertas plantas que necesitan de cuidado constante, mientras que otras, parecen hechas para aquellas personas que aman tener verde en su hogar, pero no tienen tiempo para dedicarles. El último gran descubrimiento viral para este grupo, es la plana rosario, una especie colgante que combina una estética única con una resistencia sorprendente a la falta de agua.

Su aspecto, formado por largas ramas cubiertas de pequeñas bolitas verdes, la convirtió en una de las grandes tendencias en decoración de interiores. Además de ser muy vistosa, ocupa poco espacio y se adapta perfectamente a departamentos pequeños, balcones cerrados y ambientes luminosos.

Planta rosario, ideal para quienes no tienen tiempo de regar Foto: Pinterest

Y aunque sí es cierto que es una planta fácil de mantener, requiere de algunos cuidados básicos que marcan la diferencia para conservar su color y vitalidad, evitando problemas como el exceso de humedad. Para los expertos en botánica, el sustrato y la ubicación son dos claves importantísimas para que esté siempre brillante y verde.

Planta rosario: cuál es el secreto de sus hojas esféricas y su gran resistencia a la sequía

La planta rosario (Curio rowleyanus), conocida también por su antiguo nombre científico Senecio rowleyanus, es una suculenta originaria del sur de África que evolucionó para soportar condiciones de escasez de agua.

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Su característica más llamativa son las hojas perfectamente redondeadas, similares a pequeñas perlas verdes. Lejos de ser solo un detalle estético, esa forma le permite almacenar agua en su interior y reducir la superficie expuesta al calor, disminuyendo así la pérdida de humedad.

Planta rosario, ideal para quienes no tienen tiempo de regar Foto: Pinterest

Gracias a este mecanismo natural, puede pasar varias semanas sin riego, especialmente durante los meses más fríos, cuando su crecimiento es más lento y sus necesidades hídricas disminuyen.

Luz indirecta y no oscuridad: la ubicación ideal para que la planta rosario no pierda su color

Uno de los errores más comunes es pensar que esta planta necesita poca luz por tratarse de una especie de interior. En verdad, la planta rosario crece mucho mejor en ambientes luminosos pero con luz indirecta, pero no es una condición única, ya que se adapta perfectamente al interior del hogar.

Si permanece durante mucho tiempo en sectores demasiado oscuros, los tallos tenderán a alargarse buscando iluminación y las hojas perderán parte de su firmeza y color característicos.

Lo ideal es colocarla cerca de una ventana donde reciba varias horas de claridad natural, evitando únicamente el sol directo de las horas centrales del día, que podría provocar quemaduras en las hojas.

Sustrato para cactus: cómo preparar la tierra para garantizar el drenaje de tu planta colgante

Si hay algo que realmente puede afectar a la planta rosario es el exceso de agua acumulada en las raíces. Por eso necesita un sustrato muy liviano y con excelente drenaje, similar al que se utiliza para cactus y otras suculentas.

Una buena mezcla puede prepararse combinando tierra universal con arena gruesa y perlita, logrando que el agua escurra rápidamente y evitando la pudrición de las raíces.

También es fundamental elegir una maceta con orificios de drenaje y vaciar el plato después de cada riego para impedir que las raíces permanezcan en contacto con el agua durante demasiado tiempo.

Planta rosario, ideal para quienes no tienen tiempo de regar Foto: Pinterest

Cuidados extra: advertencias fundamentales sobre la toxicidad de la savia en niños y mascotas

Además de sus cuidados básicos, existe un aspecto importante que no debe pasarse por alto. La savia de la planta rosario contiene sustancias que pueden resultar tóxicas si son ingeridas por perros, gatos o niños pequeños.

Para evitar accidentes, lo más recomendable es colocar la planta en macetas colgantes o en estantes altos, fuera del alcance de las mascotas y de los más chicos.

Con una buena iluminación, un sustrato bien drenado y riegos espaciados, esta suculenta puede mantenerse sana durante años y convertirse en una de las plantas más fáciles de cuidar para quienes buscan sumar naturaleza al hogar sin grandes exigencias de mantenimiento.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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