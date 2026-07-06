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Números de la suerte de hoy, lunes 6 de julio de 2026

En la numerología también se revelan aspectos de las personas y sobre qué les deparará el destino. Cuáles son los números del día para cada signo del zodíaco y cómo podemos usarlos a nuestro favor.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Pixabay.
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En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología y números de la suerte para proponer cifras favorables para cada signo.

Los números de la suerte del lunes 6 de julio de 2026, signo por signo

  • - Aries: 13
  • - Tauro: 6
  • - Géminis: 10
  • - Cáncer: 21
  • - Leo: 18
  • - Virgo: 6, 12, 20, 29, 38
  • - Libra: 4, 17, 23, 31, 44
  • - Escorpio: 8, 13, 27, 35, 40
  • - Sagitario: 9, 24, 32, 43, 48
  • - Capricornio: 10, 19, 28, 37, 46
  • - Acuario: 5
  • - Piscis: 27 - 36 - 42
Número 7. Foto: Unsplash

¿Para qué sirven los números de la suerte?

En numerología, ciertos números se asocian a vibraciones que pueden favorecer aspectos como la intuición, la toma de decisiones o la claridad personal. Sirven como referencias para orientar un día, una intención o un momento. Sin embargo, su función “guía” no es su única finalidad.

Hay quienes también lo usan para rituales o creencias religiosas. Su peso en decisiones significativas o como amuletos de la suerte también explica una gran parte de su aceptación.

Por último, son muy utilizados en loterías, quinielas o sorteos, aunque no esté comprobado que aumenten estadísticamente la probabilidad de ganar. Su función acá es más bien trascendente: sentir que se juega con una intención o una conexión especial.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Numerología: qué tipo de mujer sos, según tu fecha de nacimiento

Dependiendo del mes de nacimiento, la numerología informa que cada mujer posee un rol y un perfil diferente, en base a sus virtudes y también a sus debilidades.

  • Enero: mujeres conservadoras, con un gran poder de ambición. Tienen una muy buena comunicación.
  • Febrero: sus cambios de humor son muy marcados y se destacan en el romanticismo.
  • Marzo: mujeres simpáticas pero con muchas dificultades para encontrar el amor en las relaciones.
  • Abril: se destacan por celosas pero también muy hábiles en la comunicación.
  • Mayo: detestan lo injusto y siempre persiguen sus sueños.
  • Junio: creativas, curiosas y con gran necesidad de aventura.
  • Julio: mujeres que van de frente y no toleran las injusticias.
  • Agosto: son mujeres que son muy generosas y siempre quieren tener la razón en todo.
  • Septiembre: cariñosas pero también algo vengativas y rencorosas.
  • Octubre: mujeres con mucha fuerza interior y decisión.
  • Noviembre: saben bien lo que quieren y también se destacan por ser críticas.
  • Diciembre: se destacan por ser mujeres que cuentan con mucha seguridad en ellas mismas.
SuerteNúmerosAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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