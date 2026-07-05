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Números de la suerte de hoy domingo 5 de julio de 2026

La astrología continúa siendo una de las consultas más populares en torno a la planificación diaria, donde los números de la suerte funcionan como una guía simbólica para quienes buscan una referencia adicional en su jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.
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Este domingo 5 de julio de 2026 llega con energías renovadas para cada signo del zodiaco, y muchos seguidores de la astrología aprovechan la jornada para guiarse por sus números de la suerte en decisiones cotidianas, juegos o simplemente como una referencia simbólica para el día. A continuación, el detalle de los números asignados para cada signo.

Para este domingo, la configuración astrológica está marcada por la energía del mes de julio, un mes regido bajo el ala de la sensibilidad de Cáncer. En el terreno de la numerología, la sumatoria de la fecha completa arroja el número 4 como vibración regente del día, un dígito que representa la estabilidad, la bases sólidas y el esfuerzo que rinde frutos.

Los números de la suerte de cada signo del zodiaco para el domingo 5 de julio de 2026

  • Aries: 14 y 27
  • Tauro: 4 y 18
  • Géminis: 15 y 62
  • Cáncer: 5 y 23
  • Leo: 9 y 33
  • Virgo: 12 y 45
  • Libra: 7 y 31
  • Escorpio: 19 y 74
  • Sagitario: 22 y 51
  • Capricornio: 8 y 26
  • Acuario: 11 y 40
  • Piscis: 3 y 56

¿Para qué sirven los números de la suerte?

En numerología, ciertos números se asocian a vibraciones que pueden favorecer aspectos como la intuición, la toma de decisiones o la claridad personal. Sirven como referencias para orientar un día, una intención o un momento. Sin embargo, su función “guía” no es su única finalidad.

Hay quienes también lo usan para rituales o creencias religiosas. Su peso en decisiones significativas o como amuletos de la suerte también explica una gran parte de su aceptación.

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Por último, son muy utilizados en loterías, quinielas o sorteos, aunque no esté comprobado que aumenten estadísticamente la probabilidad de ganar. Su función acá es más bien trascendente: sentir que se juega con una intención o una conexión especial.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Numerología: qué tipo de mujer sos, según tu fecha de nacimiento

Dependiendo del mes de nacimiento, la numerología informa que cada mujer posee un rol y un perfil diferente, en base a sus virtudes y también a sus debilidades.

  • Enero: mujeres conservadoras, con un gran poder de ambición. Tienen una muy buena comunicación.
  • Febrero: sus cambios de humor son muy marcados y se destacan en el romanticismo.
  • Marzo: mujeres simpáticas pero con muchas dificultades para encontrar el amor en las relaciones.
  • Abril: se destacan por celosas pero también muy hábiles en la comunicación.
  • Mayo: detestan lo injusto y siempre persiguen sus sueños.
  • Junio: creativas, curiosas y con gran necesidad de aventura.
  • Julio: mujeres que van de frente y no toleran las injusticias.
  • Agosto: son mujeres que son muy generosas y siempre quieren tener la razón en todo.
  • Septiembre: cariñosas pero también algo vengativas y rencorosas.
  • Octubre: mujeres con mucha fuerza interior y decisión.
  • Noviembre: saben bien lo que quieren y también se destacan por ser críticas.
  • Diciembre: se destacan por ser mujeres que cuentan con mucha seguridad en ellas mismas.
NúmerosSuerteAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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