Fácil e infalible: el truco que recomiendan los jardineros en invierno para cuidar las plantas de las heladas

Cómo cuidar ls plantas de exterior durante el invierno Foto: Gemini

Las heladas del invierno son uno de los mayores enemigos para las plantas del jardín o de la terraza. Cuando las temperaturas descienden por debajo de los 0 °C, el agua presente en los tejidos vegetales puede congelarse, provocando daños en hojas, flores e incluso en las raíces de algunas especies más sensibles.

Aunque no todas las plantas reaccionan de la misma manera al frío, existe un cuidado sencillo que puede marcar la diferencia durante los días de bajas temperaturas y ayudar a que lleguen saludables a la primavera.

Según los jardineros y expertos en plantas, una de las formas más efectivas para resguardar las plantas de las noches frías es la tela antihelada, una manta térmica o una tela liviana que permita el paso del aire. Esta protección funciona como una barrera que reduce el impacto directo del frío extremo y ayuda a conservar parte del calor acumulado por el suelo durante el día. Pero, ¿cómo se usa?

Plantas, jardín, frío. Foto: Unsplash.

El paso a paso para evitar que las heladas arruinen tus plantas este invierno

Lo ideal es colocar la cobertura al atardecer, antes de que bajen las temperaturas, y retirarla por la mañana cuando el sol ya haya comenzado a templar el ambiente. De esta manera, la planta puede recibir luz y evitar el exceso de humedad que podría favorecer la aparición de hongos.

En el caso de las plantas cultivadas en macetas, el cuidado es todavía más sencillo. Si es posible, conviene trasladarlas a un lugar protegido, como una galería, un patio techado o cerca de una pared que las resguarde del viento. Este pequeño cambio de ubicación puede disminuir considerablemente el riesgo de daños por heladas.

Otro aspecto importante es evitar las podas durante los períodos de frío intenso. Las ramas y hojas cumplen una función protectora frente a las bajas temperaturas, por lo que es preferible esperar a que termine el invierno antes de realizar cortes importantes.

Además, si se pronostican varias noches consecutivas con heladas, es recomendable revisar el estado del sustrato. Un suelo con buen drenaje ayuda a prevenir problemas en las raíces, mientras que el exceso de agua puede favorecer el congelamiento y aumentar el estrés de la planta.

Anticiparse a las heladas no solo evita daños visibles en el follaje, sino que también favorece un crecimiento más vigoroso cuando regresan las temperaturas templadas.