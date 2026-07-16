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Picante declaración de Iker Casillas en la previa de la final de Argentina con España

El exarquero y campeón del mundo en 2010 lanzó una chicana contra la Selección Nacional tras el triunfo de Argentina ante el grupo inglés.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Picante mensaje de Iker Casillas tras el triunfo argentino.
Picante mensaje de Iker Casillas tras el triunfo argentino. Foto: Canal 26
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Argentina venció a Inglaterra este miércoles y disputará la final del mundo con España el próximo domingo. En la previa de lo que será un partido alucinante, el exarquero del Sevilla, Iker Casillas, no dudó en publicar un picante mensaje en sus redes sociales dirigido a la Selección Nacional.

El futbolista escribió en su cuenta de X: "No habrá una 4° estrella, ¡Vamos a por la 2°! ¡Vamos España!“. Con su mensaje, Casillas vaticinó un triunfo de su país ante la Albiceleste, generó controversia y todo tipo de comentarios de los usuarios.

De hecho, ante el comentario de un seguidor que le dijo “¡Argentina, a la final, vamos!“, el actual comentarista deportivo fue más allá y sentenció: ”No vais a bordar la 4 estrella".

Picante mensaje de Iker Casillas
Iker Casillas vaticinó que ganará España. Foto: X

Por supuesto, los comentarios en la publicación de Casillas presentaron posiciones divididas, puesto que hubo quienes apoyaron la declaración del exarquero, aunque seguidores argentinos repudiaron el apresurado comentario de inmediato.

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Más allá del mensaje Casillas, el Seleccionado argentino se mostró orgullo del triunfo ante Inglaterra. De hecho, a la salida del estadio en Atlanta, Lionel Messi sostuvo que “no se trató de una victoria más”.

¿Argentina y España se enfrentaron en mundiales?

Las Selecciones se enfrentaron en 14 ocasiones. Sin embargo, en Copas del Mundo solo hubo un cruce y ocurrió hace 60 años durante el Mundial de Inglaterra 1966 que tuvo como protagonistas a Antonio Rattín y a Roberto Perfumo. En aquel momento, la Selección Nacional logró imponerse ante los españoles con un 2 a 1.

Mundial 2026, España vs. Francia.
España jugando contra Francia la semifinal. Foto: REUTERS

El próximo partido será una oportunidad de retomar lo que habría sido la Finalissima, un torneo internacional en el que compiten en un solo partido los campeones de América y de Europa. En marzo de este año, Argentina y España iban a enfrentarse en este encuentro deportivo. Sin embargo, por problemas de organización, el partido finalmente no se realizó.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

El Mundial 2026 disputado entre Estados Unidos, Canadá y México llega a su final. Solo quedan dos partidos. Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a partir de las 16:00h. Será la oportunidad para el Seleccionado Nacional de coronarse como bicampeón o de España de obtener su segunda Copa tras el torneo disputado en Sudáfrica en 2010.

Cristian Romero y Lisandro Martínez junto a Lionel Messi tras el triunfo ante Inglaterra.
Cristian Romero y Lisandro Martínez junto a Lionel Messi tras el triunfo ante Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Por otro lado, Francia jugará contra Inglaterra por el tercer puesto. El partido se llevará a cabo en Miami en el Hard Rock Stadium desde las 18:00h.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección España
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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