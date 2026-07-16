Semifinal infartante: un hombre fue trasladado por un dolor en el pecho y hay seis pacientes por el Argentina-Inglaterra

Festejo de los hinchas argentinos en el Obelisco después de Argentina-Inglaterra. Foto: REUTERS

Un hombre de 40 años fue trasladado esta tarde al Hospital Fernández por sufrir un dolor en el pecho y se contabilizó un total de seis pacientes durante la semifinal que disputó la Selección Argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026.

Fuentes del SAME informaron que el derivado, de 40 años, presentó un problema precordial en su domicilio. En este sentido, la familia llamó al sistema de emergencia 107 y el personal de salud determinó su derivación al Hospital Fernández, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Por su parte, un hombre de 37 años padeció un “problema precordial irradiado a mandíbula” y fue regulado por Telemedicina, mientras que otro paciente de 50 años recibió asistencia por un episodio de lipotimia y se recuperó en la vía pública.

Festejos en Buenos Aires tras la victoria de Argentina ante Inglaterra Foto: REUTERS

Otros dos hombres, uno de 50 y uno de 48 años, sufrieron distintos cuadros. El primero trata de un episodio de lipotimia que fue recuperado en la vía pública; mientras que el segundo tenía palpitaciones y dificultad respiratoria.

Una mujer de 21 años fue asistida con telemedicina tras una descompensación cardíaca, mientras que otra femenina de 75 presentó una crisis hipertensiva con un probable ACV y fue trasladada al Hospital Fernández.

Además, en la plaza Sebber se reportaron dos personas con irritación ocular: una de ellas en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento, y la otra en Sarmiento e Iraola.

Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026 a las 16:00 horas de Argentina.

En qué estadio se juega la final del Mundial 2026

El partido + se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford).

Cuándo se juega el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido que define el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio en el Miami Stadium a las 18:00hs de Argentina.