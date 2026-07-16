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La contundente respuesta de “Cuti” Romero a Gary Neville: “Lo único que espero que cuando me retire no sea tan estúpido”

El central argentino no dudó a la hora de respoderle al ex lateral inglés. Mirá el video en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Cristian Romero y Lisandro Martínez junto a Lionel Messi tras el triunfo ante Inglaterra.
Cristian Romero y Lisandro Martínez junto a Lionel Messi tras el triunfo ante Inglaterra. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Tras los poco respetuosos comentarios de Gary Neville sobre los centrales argentinos, Cristian “Cuti” Romero, junto a Lisandro Martínez, fue contundente a la hora de responder tras el pase de la Scaloneta a la final del Mundial 2026.

“Estamos acostumbrados que hablen de nosotros, nosotros respondemos en la cancha”, aseguró el central del Manchester United.

Sin embargo, el ex Belgrano no se quedó atrás y apuntó con dureza: “Espero que cuando me retire no sea tan estúpido. Teníamos un poco de bronca, yo y este. Se habla mucho, en Inglaterra están acostumbrados a hablar mucho antes del partido, así que mandarles un saludo grande a todos allá que deben estar muy felices”.

La respuesta de Cuti Romero y Lisandro Martínez a los dichos de Gary Neville. Video: Gentileza D Sports.

Los comentarios de Gary Neville

Según Gary Neville, quien fue jugador del Manchester United y actualmente es comentarista de la televisión inglesa, la dupla central del equipo argentino “regala un gol en cada partido”, aunque también remarcó que ambos futbolistas elevan su nivel cuando se ponen la camiseta de la Selección.

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“No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Cristian Romero y Lisandro Martínez parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”, había asegurado en la previa al duelo de semifinales.

De todos modos, el exjugador inglés también dejó elogios para la personalidad competitiva de los defensores argentinos: “Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”.

Comentarios de Gary Neville sobre los centrales de la Selección argentina. Video: X

La frase más fuerte de Neville fue cuando definió a la zaga albiceleste como “la mejor-peor pareja de centrales del mundo”, al considerar que por momentos son “extraordinarios” y en otros pasan “de lo sublime a lo ridículo”.

Mundial 2026Selección ArgentinaCristian Cuti RomeroLisandro Martínez
Matias Greisert
Matias Greisert

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