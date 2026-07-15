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Adiós a las manchas de café: el método más efectivo para blanquear las tazas sin esfuerzo

Con el paso del tiempo, las manchas suelen adherirse al acrílico y pueden estropear la taza. Sin embargo, existe un hack muy sencillo y económico.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Hack para limpiar la taza de café
Hack para limpiar la taza de café Foto: Gemini IA
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Las tazas de cerámica son un clásico de cualquier cocina, pero los amantes del café tienen un problema muy común: con el uso frecuente, suelen aparecer las manchas oscuras que parecen imposibles de eliminar, incluso después de lavarlas. Y aunque muchos recurren a la lavandina para intentar devolverles el color, este producto puede ser nocivo y contraproducente para las tazas, siempre hay una mejor opción. Ese truco ganó popularidad gracias a que es muy económico y permite eliminar las manchas persistentes sin dañar la cerámica ni recurrir a productos sumamente agresivos.

Hack para limpiar la taza de café Foto: Gemini IA

Bicarbonato y agua: el truco casero y efectivo para quitar las manchas de café en las tazas

Uno de los métodos más efectivos que se volvió viral en los últimos días, consiste en combinar bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta espesa. Luego, solo hay que aplicarla sobre las manchas del interior de la taza y frotar suavemente con una esponja o un paño.

El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender los restos de café adheridos sin rayar la superficie de la cerámica. Tras unos minutos, basta con enjuagar con agua tibia y lavar la taza como de costumbre.

Si las manchas llevan mucho tiempo acumuladas, otra alternativa muy eficaz es combinar bicarbonato de sodio con vinagre blanco. Al entrar en contacto, ambos ingredientes generan una reacción efervescente que ayuda a aflojar la suciedad incrustada.

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En este caso, se recomienda colocar una cucharada de bicarbonato dentro de la taza, agregar un chorrito de vinagre blanco y dejar actuar entre 10 y 15 minutos antes de frotar suavemente y enjuagar.

Hack para limpiar la taza de café Foto: Gemini IA

¿Por qué aparecen las manchas de café en las tazas?

El café contiene compuestos naturales llamados taninos, responsables de su color intenso. Con el paso del tiempo, estas sustancias se adhieren a los pequeños poros de la cerámica, especialmente cuando las tazas no se lavan inmediatamente después de usarlas.

Las bebidas muy calientes también favorecen que estos residuos se fijen con mayor facilidad, por lo que las manchas suelen hacerse cada vez más visibles con el uso diario.

Taza de café. FOTO: unsplash
Cómo lavar las tazas de café

Cómo evitar que las tazas vuelvan a mancharse

Para mantener las tazas impecables durante más tiempo, los especialistas recomiendan seguir algunos hábitos sencillos:

  • Lavar las tazas apenas se termina de usarlas.
  • Evitar dejar restos de café durante varias horas.
  • Limpiarlas periódicamente con bicarbonato de sodio para prevenir la acumulación de manchas.
  • No utilizar esponjas metálicas que puedan rayar la cerámica.
  • Secarlas bien antes de guardarlas.

Con este sencillo truco casero, es posible recuperar el color original de las tazas sin necesidad de usar lavandina ni productos químicos agresivos. Una solución práctica, económica y cada vez más utilizada para mantener la vajilla limpia y como nueva.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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