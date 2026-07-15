El error que casi todos cometen con la lámpara de sal y que el Feng Shui desaconseja

Lamparas de sal Foto: Pinterest

Las lámparas de sal del Himalaya son un clásico de la decoración, gracias a su luz cálida y su estilo natural. Sin embargo, el Feng Shui resalta algo muy importante: este objeto tiene un significado que va mucho más allá de lo estético.

Según esta filosofía milenaria de origen chino, muchas personas cometen un error muy común: ubicar la lámpara en cualquier ambiente sin prestar atención a su color ni al lugar donde se encuentra.

Lamparas de sal Foto: Pinterest

De hecho, insiste en que uno de los fallos más frecuentes es elegir la lámpara únicamente por su diseño o colocarla donde “queda linda”, sin considerar el significado energético que tiene cada espacio de la casa.

Dónde ubicar la lámpara de sal, según el Feng Shui

Esta práctica sostiene que la entrada principal representa el punto por el que ingresa la energía (chi) al hogar. Por eso, una lámpara de sal ubicada cerca de ese sector ayudaría simbólicamente a favorecer la llegada de nuevas oportunidades y mantener un ambiente más equilibrado.

Otra recomendación es evitar colocarla en rincones desordenados, cerca de objetos rotos o en espacios donde predomine el caos, ya que se considera que el desorden puede obstaculizar la circulación de la energía positiva.

Lamparas de sal Foto: Pinterest

Los lugares más recomendados son:

Cerca de la puerta de entrada para simbolizar la bienvenida de la energía positiva.

En el living, con el objetivo de favorecer la armonía familiar.

En el dormitorio, para crear un ambiente de calma y descanso.

En un escritorio o espacio de trabajo, si se busca un entorno más equilibrado y tranquilo.

Más allá del lugar elegido, esta filosofía destaca que mantener el ambiente limpio, ordenado y bien iluminado es tan importante como el objeto decorativo en sí.

Qué color de lámpara de sal se asocia con la abundancia

Además de la ubicación, el color también tiene un papel importante dentro del Feng Shui.

Lamparas de sal Foto: Pinterest

Las lámparas de sal de tonalidad rosada o naranja cálido son las más recomendadas para quienes desean potenciar la prosperidad y la estabilidad. Estos colores representan el elemento Tierra, vinculado con la seguridad, el crecimiento y el equilibrio.

En cambio, otras tonalidades suelen relacionarse con diferentes aspectos:

Blanco: claridad mental, paz y serenidad.

Rojo: energía, fuerza y motivación.

Naranja intenso: creatividad, entusiasmo y vitalidad.

Rosa: armonía, bienestar y prosperidad.

Para potenciar su significado simbólico, el Feng Shui aconseja ubicar la lámpara en sectores donde las personas pasan gran parte del día y donde se pueda apreciar toda la belleza de esta lámpara.