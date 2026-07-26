Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Silvio Garattini, oncólogo de 97 años: “Lo fundamental no es cuántas veces se come, sino la cantidad de lo que se come”

El científico italiano aseguró que el 40% de los cánceres se relacionan con el estilo de vida.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La opinión del oncólogo.
La opinión del oncólogo. Foto: Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A sus 97 años, el oncólogo Silvio Garattini se mantiene activo y lúcido, convencido de que la prevención es la mejor herramienta para enfrentar el cáncer. Según el especialista, el 40% de los tumores más frecuentes podrían evitarse si se modifican hábitos cotidianos vinculados a la alimentación y la actividad física.

Garattini, que presidió el Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri hasta 2018, dedicó su carrera a investigar por qué algunas personas logran envejecer con mejor calidad de vida. Sus conclusiones se alejan de las tendencias extremas y apuntan a prácticas simples y sostenibles: comer menos y moverse más.

Comer menos, vivir más: la fórmula de Garattini

El científico italiano sostiene que la cantidad de comida es más importante que la frecuencia de las comidas. “Lo fundamental no es cuántas veces se come, sino la cantidad de lo que se come”, afirmó en una entrevista reciente.

Silvio Garattini aseguró que el 40% de los cánceres se relacionan con el estilo de vida. Foto: Google

Garattini explicó que reducir en un 30% la cantidad de alimento puede aumentar la esperanza de vida hasta en un 20%. En su caso, realiza tres comidas diarias: un par de cafés por la mañana, un jugo de naranja con galletas al mediodía y una cena con un plato principal, pescado o verduras. Además, nunca deja de darse el gusto de un postre.

Contenido Recomendado

La abismal diferencia entre las hamburguesas de Neuquén y Santiago del Estero:quién tiene la más cara y la más barata del país

La abismal diferencia entre las hamburguesas de Neuquén y Santiago del Estero: quién tiene la más cara y la más barata del país

Raviolón XL relleno de ternera braseada y queso fundido:el nuevo plato que promete conquistar a los amantes de las pastas

Raviolón XL relleno de ternera braseada y queso fundido: el nuevo plato que promete conquistar a los amantes de las pastas

El oncólogo también destacó la importancia de la actividad física regular, pero sin caer en rutinas extenuantes. Camina cinco kilómetros a paso rápido cada día, una práctica que considera beneficiosa tanto para el cuerpo como para la mente: “Para mí es una especie de meditación”.

Los factores que disparan el cáncer y el rol del mercado

Garattini advirtió que, aunque se sabe qué hábitos son perjudiciales, muchas veces no se aplican. Tabaco, alcohol, sedentarismo, obesidad, mala alimentación y ciertas infecciones son responsables de disparar las estadísticas oncológicas.

El especialista criticó el uso indiscriminado de medicamentos y cuestionó la tendencia a bajar cada vez más los valores normales de colesterol: “Tener muy poco colesterol genera problemas celulares. Esto no es medicina, es mercado”, sentenció.

Para Garattini, el mercado ha monopolizado la información y distorsiona la percepción real de lo que las personas necesitan para estar sanas.

ComidaConsejosEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Axel Kicillof criticó los dichos de Milei en Brasil:“Nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos”

Axel Kicillof criticó los dichos de Milei en Brasil: “Nos hace pasar vergüenza insultando y agrediendo por motivos ideológicos”

El gobierno de Brasil llamó a consulta a su embajador en Argentina tras los dichos de Javier Milei contra Lula Da Silva

Milei defendió el rumbo económico y celebró el fin del cepo en la inauguración de la Exposición Rural de Palermo

El Gobierno abre una nueva etapa de acuerdos y apuesta a tejer alianzas con 13 provincias rumbo a 2027

Economía

ANSES desbloquea el bono para jubilados:quiénes cobran del 27 al 31 de julio

ANSES desbloquea el bono para jubilados: quiénes cobran del 27 al 31 de julio

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Adiós a una revolucionaria marca:prometía cambiar el fast food argentino, pero cerró todos sus locales en menos de 5 años

Boom de Vaca Muerta:las empresas energéticas se quedaron con más de US$ 5.300 millones en financiamiento

Internacionales

Atentado en la marcha del Orgullo en Berlín:el presunto autor del atropello múltiple murió en un operativo policial

Atentado en la marcha del Orgullo en Berlín: el presunto autor del atropello múltiple murió en un operativo policial

El Gobierno alemán calificó el atropello en la marcha del Orgullo de Berlín como un “ataque terrorista islamista”

Atropello múltiple y muerte en la Marcha del Orgullo en Berlín:emitieron una orden de captura contra el presunto sospechoso

“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”:más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

Publicidad