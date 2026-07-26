Silvio Garattini, oncólogo de 97 años: “Lo fundamental no es cuántas veces se come, sino la cantidad de lo que se come”

La opinión del oncólogo. Foto: Google

A sus 97 años, el oncólogo Silvio Garattini se mantiene activo y lúcido, convencido de que la prevención es la mejor herramienta para enfrentar el cáncer. Según el especialista, el 40% de los tumores más frecuentes podrían evitarse si se modifican hábitos cotidianos vinculados a la alimentación y la actividad física.

Garattini, que presidió el Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri hasta 2018, dedicó su carrera a investigar por qué algunas personas logran envejecer con mejor calidad de vida. Sus conclusiones se alejan de las tendencias extremas y apuntan a prácticas simples y sostenibles: comer menos y moverse más.

Comer menos, vivir más: la fórmula de Garattini

El científico italiano sostiene que la cantidad de comida es más importante que la frecuencia de las comidas. “Lo fundamental no es cuántas veces se come, sino la cantidad de lo que se come”, afirmó en una entrevista reciente.

Silvio Garattini aseguró que el 40% de los cánceres se relacionan con el estilo de vida. Foto: Google

Garattini explicó que reducir en un 30% la cantidad de alimento puede aumentar la esperanza de vida hasta en un 20%. En su caso, realiza tres comidas diarias: un par de cafés por la mañana, un jugo de naranja con galletas al mediodía y una cena con un plato principal, pescado o verduras. Además, nunca deja de darse el gusto de un postre.

El oncólogo también destacó la importancia de la actividad física regular, pero sin caer en rutinas extenuantes. Camina cinco kilómetros a paso rápido cada día, una práctica que considera beneficiosa tanto para el cuerpo como para la mente: “Para mí es una especie de meditación”.

Los factores que disparan el cáncer y el rol del mercado

Garattini advirtió que, aunque se sabe qué hábitos son perjudiciales, muchas veces no se aplican. Tabaco, alcohol, sedentarismo, obesidad, mala alimentación y ciertas infecciones son responsables de disparar las estadísticas oncológicas.

El especialista criticó el uso indiscriminado de medicamentos y cuestionó la tendencia a bajar cada vez más los valores normales de colesterol: “Tener muy poco colesterol genera problemas celulares. Esto no es medicina, es mercado”, sentenció.

Para Garattini, el mercado ha monopolizado la información y distorsiona la percepción real de lo que las personas necesitan para estar sanas.