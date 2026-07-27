De Los Toldos a San Vicente: el circuito bonaerense para conocer la historia de Perón y Evita

Circuito turístico de Evita y Perón Foto: Canal26.com

La Provincia de Buenos Aires guarda un circuito perfecto para quienes buscan una escapada distinta, con historia, identidad y paisajes de pueblo. El recorrido une lugares clave en la vida de Eva Duarte de Perón y Juan Domingo Perón, dos figuras centrales de la Argentina del siglo XX.

Desde Los Toldos, donde Evita pasó sus primeros años, hasta San Vicente, donde se conserva la famosa Quinta 17 de Octubre, el camino permite visitar museos, iglesias, casas antiguas, plazas y rincones donde la historia todavía parece estar presente.

El circuito recomendado incluye Los Toldos, Junín, Roque Pérez, Lobos y San Vicente, cinco destinos bonaerenses que ayudan a reconstruir distintas etapas de la vida de Perón y Evita.

Los Toldos, el pueblo de la infancia de Evita

El punto más emotivo del recorrido es Los Toldos, en el partido de General Viamonte. Allí se encuentra el Museo Provincial Casa Evita, ubicado en la casa donde Eva vivió parte de su infancia junto a su familia. El espacio está abierto al público desde 1988 y recorre distintas facetas de su vida: Evita niña, actriz, primera dama, militante y mujer política.

La casa prestada de Evita en Los Toldos Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

La historia marca que María Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en la Estancia La Unión, a pocos kilómetros de Los Toldos. En el pueblo también se puede visitar la plaza Bernardino Rivadavia, la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, donde Eva fue bautizada, y distintos puntos vinculados a su niñez.

Junín, la ciudad donde Eva soñó con ser actriz

Junín es otra parada clave para entender la vida de Eva antes de convertirse en Evita. Allí pasó parte de su adolescencia y comenzó a acercarse al mundo artístico, antes de viajar a Buenos Aires para buscar una carrera como actriz.

Eva junto a sus compañeros del primario de la Escuela N°1

La ciudad también conserva un hecho histórico fundamental: el 22 de octubre de 1945, Eva Duarte y Juan Domingo Perón contrajeron matrimonio civil en Junín, pocos días después de la movilización del 17 de octubre.

Roque Pérez y Lobos, el debate sobre el origen de Perón

El recorrido continúa por dos localidades atravesadas por un misterio histórico: Roque Pérez y Lobos. Durante décadas, la versión oficial sostuvo que Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos. Sin embargo, distintas investigaciones posteriores señalaron que habría nacido el 7 de octubre de 1893 en Roque Pérez, en un rancho de adobe ubicado a unos 40 kilómetros.

Casa natal de Juan Domingo Perón en Roque Pérez

En Lobos se encuentra el Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón, ubicado en Presidente Juan D. Perón 482. El edificio fue declarado Monumento Histórico Provincial y Nacional, y conserva objetos personales, muebles, libros, fotografías, cuatro salas, un patio de placas y una histórica higuera que data de 1890.

La casa de Perón en Lobos funciona en la actualidad como museo y bibloteca

El museo fue inaugurado el 25 de octubre de 1953 con la presencia del propio Perón, lo que convierte al lugar en una de las paradas más importantes para conocer su historia personal y política.

San Vicente, la quinta íntima de Perón y Evita

La última gran parada del circuito es San Vicente, donde se encuentra la Quinta 17 de Octubre, actual Museo Histórico “17 de Octubre”. El predio perteneció a Juan Domingo Perón y Eva Duarte, quienes lo adquirieron en 1946.

Restos de Perón en la famosa quinta de San Vicente Foto: Wikipedia

En sus hectáreas se pueden recorrer la Casa Principal, el Torreón, el Tren Presidencial, el museo y el Mausoleo, donde desde 2006 descansan los restos del General Perón.

El lugar también fue declarado Lugar Histórico Nacional en 2002. Entre sus atractivos se destacan el chalet principal, el torreón de piedra utilizado por Perón para grabar discursos radiales y la réplica de una estación que guarda el vagón presidencial.

La mejor ruta para visitar todos los lugares

Para hacer el recorrido completo, lo ideal es organizar una escapada de tres días en auto, especialmente si se parte desde la Ciudad de Buenos Aires o el AMBA.

Día 1: San Vicente, Lobos y Roque Pérez. La primera parada puede ser la Quinta 17 de Octubre, en San Vicente. Desde allí, el viaje puede continuar hacia Lobos, tomando la zona de Cañuelas y la Ruta Nacional 205. Luego se puede seguir por la misma ruta hasta Roque Pérez, ubicada a unos 40 kilómetros de Lobos.

Día 2: Junín. Desde Lobos o Roque Pérez, el circuito sigue hacia Junín, una ciudad clave para conocer la adolescencia de Eva Duarte y su casamiento civil con Perón en 1945.

Día 3: Los Toldos. Desde Junín, se puede continuar hacia Los Toldos por la Ruta Provincial 65 y accesos locales. Allí conviene cerrar el viaje con el Museo Provincial Casa Evita, la plaza principal, la parroquia y los puntos vinculados a la infancia de Eva.

Por qué vale la pena hacer este circuito

Este recorrido no es solo una visita a museos. Es una forma de caminar por la historia argentina desde sus lugares más cotidianos: pueblos, casas, iglesias, estaciones, quintas y plazas.

Los Toldos muestra la infancia de Evita; Junín, sus sueños artísticos y su unión con Perón; Roque Pérez y Lobos, el debate sobre el origen del General; y San Vicente, la vida íntima y política de la pareja.

Para una escapada de fin de semana largo, el circuito combina turismo histórico, memoria bonaerense, gastronomía de pueblo y paisajes rurales, en un viaje ideal para conocer de cerca una parte fundamental de la Argentina.