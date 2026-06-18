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Papel aluminio: cómo usarlo correctamente para evitar riesgos de salud

Se trata de uno de los elementos de cocina más utilizados del mundo, pero sin embargo, requiere de algunos cuidados para evitar que las partículas de metal lleguen a los alimentos. ¿Cuáles son?

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Los alimentos que no se deben guardar en papel aluminio
Los alimentos que no se deben guardar en papel aluminio Foto: IA
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El papel aluminio es un producto presente en todos los hogares, ya que se utiliza normalmente para envolver alimentos, cocinar al horno o la parrilla y hasta para realizar algunos trucos caseros que podrían solucionar la vida cotidiana. Su practicidad y resistencia al calor lo convierten en un aliado indispensable en la cocina, pero su uso incorrecto puede generar dudas sobre posibles riesgos para la salud.

Lo cierto es que diversos estudios analizaron la migración del aluminio hacia los alimentos, especialmente cuando están cocinados o almacenados en determinadas condiciones y, si bien esta transferencia suele ser baja, conviene adoptar algunas precauciones para evitar intoxicaciones.

Papel aluminio. Foto: Freepik

Cuándo el papel aluminio puede representar un problema

El principal riesgo asociado al papel aluminio ocurre cuando entra en contacto con alimentos muy ácidos o salados durante períodos prolongados o cuando se los cocina a altas temperaturas.

Preparaciones que contienen tomate, limón, vinagre, cítricos o abundante sal pueden favorecer una mayor migración de partículas de aluminio hacia la comida. Este proceso se intensifica cuando el alimento permanece envuelto durante muchas horas o se cocina directamente sobre el metal.

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Por ese motivo, los especialistas recomiendan evitar utilizar papel aluminio para almacenar este tipo de productos durante largos períodos y buscar alternativas cuando se trate de comidas especialmente ácidas.

Papel de aluminio. Foto: Freepik
Papel aluminio

Cómo usar el papel aluminio de forma segura

Para minimizar cualquier riesgo, los expertos aconsejan seguir algunas pautas sencillas:

  • Utilizar el papel aluminio principalmente para cubrir recipientes o conservar alimentos por períodos cortos.
  • Evitar envolver comidas muy ácidas, como salsas de tomate o preparaciones con limón.
  • No usar aluminio para almacenar alimentos durante varios días en la heladera.
  • Colocar una capa de papel para hornear entre el alimento y el aluminio cuando se cocina al horno.
  • Reemplazar el aluminio deteriorado, perforado o excesivamente arrugado.

Además, es importante recordar que una de las caras del papel aluminio suele ser más brillante y la otra más opaca debido al proceso de fabricación. Sin embargo, en términos de seguridad alimentaria, ambas funcionan de la misma manera y pueden estar en contacto con los alimentos.

Cuidado a tener en cuenta si cocinás en papel de aluminio. Foto: Freepik
Cuidado a tener en cuenta si cocinás en papel de aluminio. Foto: Freepik

Qué alternativas existen para cocinar y conservar alimentos

Quienes desean reducir aún más el uso del aluminio pueden optar por otros materiales ampliamente utilizados en la cocina.

Los recipientes de vidrio son una de las opciones más recomendadas para conservar alimentos, ya que no reaccionan con ingredientes ácidos ni alteran sabores. También pueden utilizarse recipientes de acero inoxidable o cerámica aptos para horno.

Para cocinar, el papel para hornear se presenta como una alternativa práctica que evita el contacto directo de los alimentos con superficies metálicas. Asimismo, los contenedores reutilizables con tapa ayudan a conservar las comidas de manera segura y sostenible.

CocinaSaludTips
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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