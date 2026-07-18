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Casi todos lo hacen: por qué no hay que guardar las sobras de comida en papel aluminio

Aunque se trata de una práctica común, podría poner en riesgo tu vida. ¿Cuáles son las mejores formas de conservar la comida?

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Papel aluminio
Papel aluminio Foto: Gemini IA
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Guardar las sobras de comida para consumirlas más adelante es un hábito que nos ayuda a reducir el desperdicio de comida pero, además de refrigerarlas a tiempo y respetar sus procesos naturales, es importante prestar atención a los recipientes que elegimos para conservarlas.

Muchas personas recurren al papel aluminio por comodidad, ya que permite envolver rápidamente distintos tipos de preparaciones. Sin embargo, los expertos en seguridad alimentaria advierten que no es el material idóneo para la comida, ya que puede favorecer el desarrollo de bacterias y generar, en consecuencia, enfermedades renales.

Cuáles son los alimentos que no se pueden envolver en papel aluminio Foto: Grok IA

Por qué no hay que guardar las sobras de comida en papel aluminio

Uno de los principales motivos por los que los especialistas desaconsejan conservar las sobras en papel aluminio es que no proporciona un cierre completamente hermético. Al quedar expuestos al aire, los alimentos pueden perder humedad y quedar más vulnerables a la contaminación por microorganismos.

El científico Zachary Cartwright, integrante del Institute of Food Technologists de Estados Unidos, explica que este tipo de envoltorio no sella por completo la comida, por lo que no ofrece la misma protección que un recipiente con tapa hermética.

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Entre los microorganismos que pueden desarrollarse si los alimentos no se conservan correctamente se encuentran Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, bacterias asociadas a intoxicaciones alimentarias.

El riesgo aumenta cuando los alimentos permanecen demasiado tiempo a temperatura ambiente antes de ser refrigerados o cuando hubo una manipulación inadecuada. Otro aspecto a tener en cuenta es que el aluminio puede reaccionar con alimentos muy ácidos o salados, como preparaciones con tomate, limón, vinagre o salsas.

En estos casos, pequeñas cantidades del metal pueden migrar hacia la comida y alterar su sabor, por lo que se recomienda evitar este tipo de almacenamiento durante períodos prolongados.

Papel aluminio Foto: Grok IA

Cuál es la mejor forma de conservar las sobras

Para mantener los alimentos en buen estado, los especialistas aconsejan guardar las sobras en recipientes con cierre hermético, preferentemente de vidrio o de plástico apto para uso alimentario. Este tipo de envases ayuda a proteger la comida del contacto con el aire y contribuye a conservar mejor su textura y frescura.

Además, recomiendan seguir algunas pautas básicas de seguridad alimentaria:

  • Guardar las sobras en la heladera antes de que transcurran dos horas desde su preparación.
  • Esperar unos minutos para que el alimento deje de estar muy caliente, pero sin demorar excesivamente su refrigeración.
  • Utilizar recipientes limpios y con tapa hermética.
  • Consumir las sobras dentro de los tres o cuatro días posteriores o congelarlas si no se van a ingerir en ese plazo.
  • Evitar recalentar varias veces la misma preparación.

Adoptar estos hábitos permite conservar mejor los alimentos, reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por bacterias y aprovechar las sobras de manera mucho más segura.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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