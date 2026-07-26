Qué hay en la heladera de Nico Tagliafico y Caro Calvagni: una chef privada mostró todo lo que les cocina

La chef privada dejó listas viandas, platos caseros y panificados para que Nico Tagliafico y Caro Calvagni disfruten de su estadía en la Argentina. Foto: Instagram / carocalvagni | TikTok / scarpalulu.

Cada vez que Nico Tagliafico y Caro Calvagni regresan a la Argentina, además de reencontrarse con familiares y amigos, organizan cada detalle de su estadía. Entre esas tareas aparece una que ya se volvió una tradición: contar con una cocina completamente abastecida desde el primer día.

La responsable de esa planificación es la chef privada Lulu Scarpa, quien compartió parte del trabajo que realiza antes de la llegada del defensor de la Selección Argentina y de su esposa. Su objetivo es dejar la heladera llena, preparar comidas caseras listas para consumir y organizar distintas viandas para que la pareja solo tenga que disfrutar de los platos durante su estadía.

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Una chef privada compartió todo lo que prepara para Nico Tagliafico y Caro Calvagni. Video: TikTok / scarpalulu.

El menú que preparó la chef privada para Nico Tagliafico y Caro Calvagni

La producción incluyó una amplia variedad de comidas principales, acompañamientos, panificados y opciones para desayunos y meriendas. Además, muchas de las preparaciones fueron pensadas para congelar y consumir cuando lo necesiten.

Entre los platos que elaboró se destacan:

Pollo al horno con papas, uno de los pedidos principales para comenzar la semana.

Ensalada de rúcula, tomates cherry y queso parmesano.

Canastitas de cebolla y queso acompañadas por un dip de aceitunas.

Arroz rojo, una preparación que, según contó la chef, se convirtió en uno de los favoritos de la pareja.

Pollo al horno, milanesas, empanadas, granola casera y pan integral forman parte del menú que encontró la pareja al regresar al país. Foto: TikTok / scarpalulu.

También dedicó parte de la jornada a preparar alimentos para el freezer, con el objetivo de que siempre tengan opciones disponibles.

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En esa producción incluyó:

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Milanesas listas para congelar.

Tarta de jamón y queso.

Empanadas de lomo.

Desayunos, meriendas y pan casero

El menú no se limitó a los almuerzos y cenas. La chef también preparó distintas alternativas para los primeros momentos del día y las colaciones.

Entre ellas se encuentran:

Budín de vainilla con chips de chocolate.

Bizcochitos de chipá, una parte lista para consumir y otra congelada para hornear cuando lo deseen.

Granola casera con una amplia variedad de frutos secos.

Pan integral casero, recién horneado, cortado en porciones y almacenado para conservarlo en el freezer.

Cada preparación fue organizada para conservarse en la heladera o el freezer, con el objetivo de facilitar todas las comidas durante su estadía. Foto: TikTok / scarpalulu.

La limpieza, una parte fundamental del servicio

El trabajo de una chef privada no termina cuando finaliza la cocción de los alimentos. Una vez concluida la producción, también realiza una limpieza completa de la cocina para que todo quede perfectamente ordenado.

De esa manera, cuando Nico Tagliafico y Caro Calvagni llegan a su casa encuentran la cocina impecable, con la heladera abastecida, el freezer organizado y una gran variedad de comidas caseras listas para disfrutar durante toda su estadía en la Argentina.

Además de cocinar, la chef ordenó y limpió toda la cocina para que Nico Tagliafico y Caro Calvagni encontraran su casa completamente lista. Foto: TikTok / scarpalulu.

El emprendimiento millonario de Caro Calvagni: cómo creó una marca internacional de ropa deportiva

ientras Nicolás Tagliafico construía su carrera en el fútbol europeo, Carolina “Caro” Calvagni desarrolló un proyecto propio que hoy se consolida como una empresa internacional. La influencer y esposa del campeón del mundo fundó “Calvagni”, una marca de indumentaria deportiva y wellness que nació en Países Bajos y que ya vende miles de prendas al año, con la mira puesta en superar el millón de euros de facturación anual.

Con una inversión inicial de 250.000 euros, la emprendedora logró transformar una idea nacida tras su mudanza a Europa en un negocio con producción internacional, distribución en distintos países y una estrategia comercial inspirada en las grandes firmas de moda deportiva.

Caro Calvagni creó su marca de indumentaria deportiva tras mudarse a Europa junto a Nicolás Tagliafico. Foto: Instagram / calvagniofficial.

La historia de la marca comenzó en 2018, cuando Caro Calvagni se instaló en los Países Bajos para acompañar la carrera de Nicolás Tagliafico, quien por entonces jugaba en el Ajax.

Fue allí donde detectó una diferencia con respecto al mercado argentino: la ropa deportiva no solo estaba pensada para entrenar, sino también para el uso cotidiano.

“Cuando me mudé a Europa, encontré otro mundo respecto de la indumentaria para el gimnasio; me llamó la atención la relación intrínseca entre el deporte y la moda. En Argentina venía de jugar al hockey, donde la indumentaria era meramente funcional, no estética”, recordó la emprendedora para Forbes Argentina. Esa experiencia la llevó a crear, en 2021, una marca enfocada en combinar rendimiento deportivo, diseño y moda urbana.

Calvagni: el negocio que creó en Países Bajos

Actualmente, Calvagni opera desde los Países Bajos, cuenta con un centro logístico en Barcelona y produce sus prendas en China y Portugal, donde fabrica las líneas de terminación premium. La empresa ofrece un catálogo de más de 100 productos, que se multiplican en unas 300 variantes entre colores y modelos.

La empresa tiene sede en Países Bajos, un centro logístico en Barcelona y producción en China y Portugal. Foto: Calvagni.com.

Según datos difundidos por la propia compañía, cerca del 70% de las ventas corresponde a prendas deportivas de alto rendimiento, mientras que el 30% restante pertenece a la línea de ropa urbana o leisure, pensada para el uso diario.

La firma comercializa alrededor de 9.000 prendas por año y proyecta cerrar 2026 con una facturación cercana a los 700.000 euros, con el objetivo de superar el millón de euros en 2027.