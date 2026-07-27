Jordi Cruz, chef de España: “Cuando vas a hacer fideos, no pongas nunca la sal antes de que el agua hierva”

El reconocido chef internacional brindó consejos sobre cómo cocinar las pastas. Foto: Google

A la hora de preparar pastas, uno de los debates más comunes gira en torno a cuándo agregar la sal al agua. Mientras algunos la suman apenas ponen la olla al fuego y otros esperan hasta el final, el reconocido chef español Jordi Cruz despejó la duda y derribó uno de los mitos más instalados en la cocina.

El cocinero, famoso por su participación en realities y por sus restaurantes con estrellas Michelin, fue contundente: la sal debe agregarse recién cuando el agua está hirviendo. Según explicó, si se pone antes, el agua tarda más en llegar al hervor y eso puede afectar la textura de la pasta.

“No pongan nunca la sal antes de que el agua hierva”, recomendó Cruz. El motivo es simple: hacerlo antes retrasa la ebullición y puede dañar el resultado final de los fideos. Por eso, la clave es esperar a que el agua burbujee antes de salar.

En qué momento hay que agregarle la sal a las pastas. Foto: Gemini

El paso a paso para cocinar fideos como un chef

Para lograr una cocción perfecta, el chef compartió el método ideal:

Llenar la olla con suficiente agua para que los fideos tengan espacio y no se peguen. Llevar el agua a hervor a fuego fuerte, sin agregar sal ni aceite. Agregar la sal cuando el agua esté hirviendo. La medida justa es una cucharada sopera por cada litro de agua. Sumar los fideos recién después de salar y revolver para evitar que se peguen. Cocinar el tiempo indicado en el paquete, probando un minuto antes para lograr el punto justo.

Por qué el momento de la sal cambia todo en la pasta

El consejo de Jordi Cruz apunta a preservar la textura ideal de la pasta. Si la sal se incorpora antes de que el agua hierva, el proceso de ebullición se enlentece y los fideos pueden quedar con una consistencia menos firme.

De esta manera, el truco es simple pero efectivo: esperar a que el agua burbujee antes de salar y recién entonces sumar la pasta. Así, cada plato queda en su punto justo y con el sabor perfecto.