Los interioristas dicen que este es el color que recomiendan pintar la cocina si buscás un ambiente moderno

Cómo sumarlo sin hacer una reforma total. Foto: Gemini

Durante mucho tiempo, el blanco, el gris y los tonos crema dominaron las cocinas argentinas. Sin embargo, las nuevas tendencias en diseño de interiores empezaron a inclinarse por colores que aportan más personalidad, sin resignar luminosidad. En ese contexto, el verde oliva se convirtió en el elegido de arquitectos e interioristas para quienes buscan un ambiente moderno y cálido.

Este tono, que se destaca por su elegancia y su carácter atemporal, ganó terreno en proyectos de renovación porque combina fácilmente con madera, piedra y detalles metálicos. Así, permite transformar la cocina sin recurrir a colores estridentes ni perder la sensación de amplitud.

Además de su estética, el verde oliva transmite calidez y una conexión con la naturaleza, dos cualidades muy buscadas en la decoración actual.

Por qué el verde oliva es tendencia en cocinas

Los especialistas en interiorismo coinciden en que el verde oliva reúne varias ventajas que lo hacen ideal para este ambiente. Entre sus principales atributos, destacan que aporta un estilo moderno y sofisticado, genera una atmósfera acogedora y se adapta tanto a cocinas grandes como pequeñas.

El verde oliva es color tendencia para este 2026. Foto: Foto: Freepik

Otra de sus fortalezas es la versatilidad: puede usarse en paredes, muebles o detalles decorativos, y nunca pasa de moda. Además, resulta fácil de integrar con otros colores y materiales.

Ideas para sumar verde oliva sin reformar toda la cocina

No es necesario encarar una obra completa para sumarse a esta tendencia. Los interioristas sugieren pintar la pared principal, renovar las alacenas o incorporar sillas y banquetas en este tono para lograr un cambio de impacto.

El verde oliva también luce muy bien junto a mesadas de madera o piedra clara, y se potencia con la presencia de plantas aromáticas, que refuerzan el estilo natural. Para los detalles, las griferías negras, doradas o de acero inoxidable son aliados perfectos.

Con qué colores combinar el verde oliva en la cocina

Una de las razones por las que el verde oliva se impuso es su facilidad para combinar con otras tonalidades. Los expertos suelen acompañarlo con blanco roto, beige, arena, terracota, madera natural y detalles en negro mate.

Esta paleta permite crear cocinas modernas, luminosas y con una estética cálida, alejándose de los espacios completamente blancos que dominaron durante años.