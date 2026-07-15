Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Qué es el ćevapi de Bosnia y cómo prepararlo: la receta en 6 pasos

Este plato típico de Bosnia y Herzegovina se destaca por su sabor intenso y su simpleza.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Preparación:
2 hr 20 min
Cocción:
10 min
Total:
2 hr 30 min
Qué es el ćevapi de Bosnia y cómo prepararlo en 6 pasos.
Qué es el ćevapi de Bosnia y cómo prepararlo en 6 pasos. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El ćevapi es uno de los clásicos de la gastronomía de Bosnia y Herzegovina. Se trata de pequeños cilindros de carne picada, condimentados y cocidos a la parrilla o a la plancha, que se sirven con pan plano, cebolla cruda y una salsa a base de pimientos asados.

Aunque la receta es sencilla, el secreto está en la mezcla de carnes y en el tiempo de reposo, que permite que los sabores se integren y la textura quede más tierna.

El sabor del ćevapi es intenso pero equilibrado, ya que lleva pocos condimentos. La carne es la protagonista, mezclada con ajo, sal, pimienta y, en algunas recetas, un toque de bicarbonato de sodio para lograr una textura más suave.

Un plato típico de Bosnia y fácil de hacer en casa. Foto: Foto: Gemini

Los ingredientes para hacer ćevapi en casa

  • 500 gramos de carne vacuna picada
  • 300 gramos de carne de cordero o cerdo picada (opcional, según la receta tradicional)
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de pimienta negra
  • ½ cucharadita de pimentón dulce
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio (opcional)
  • 2 cucharadas de agua fría

El paso a paso

  1. Mezclar todos los ingredientes: colocá las carnes en un bol grande y agregá el ajo, la sal, la pimienta, el pimentón, el bicarbonato y el agua fría. Mezclá bien hasta obtener una preparación uniforme.
  2. Dejar reposar: tapá el recipiente y llevá la mezcla a la heladera durante al menos dos horas. Si podés dejarla toda la noche, el resultado será aún mejor.
  3. Darles forma: con las manos apenas humedecidas, formá pequeños cilindros de unos 6 a 8 centímetros de largo y aproximadamente 2 centímetros de grosor.
  4. Cocinarlos: calentá una parrilla, plancha o sartén a fuego medio-alto y cociná los ćevapi entre 8 y 10 minutos, girándolos para que se doren de manera pareja por todos sus lados.
  5. Preparar los acompañamientos: mientras se cocinan, cortá cebolla en pluma y calentá pan plano o pan pita. También podés servirlos con ajvar, crema agria o yogur natural.
  6. Servir inmediatamente: una vez listos, colocá los ćevapi sobre el pan caliente y acompañalos con cebolla, ajvar y una ensalada fresca si lo deseás.

Consejos clave para que los ćevapi queden perfectos

Para lograr un resultado igual al de los restaurantes bosnios, es fundamental no usar carnes demasiado magras, sino con un poco de grasa que ayuda a mantener la jugosidad durante la cocción.

Además, es importante no presionar la carne mientras se cocina, ya que esto hace que pierda sus jugos naturales y quede seca. El tiempo de reposo en la heladera también es clave para que los sabores se integren y la textura sea más tierna.

RecetaCocinaEvergreenBosnia y Herzegovina
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Cómo hacer pan cuca, la receta misionera que busca desplazar al pan dulce en la mesa de Año Nuevo

    Cómo hacer pan cuca, la receta misionera que busca desplazar al pan dulce en la mesa de Año Nuevo
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026:“El horno no está para bollos”

El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026: “El horno no está para bollos”

300 efectivos de la Policía Federal y vallados:el megaoperativo del Gobierno por el partido entre Argentina - Inglaterra

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra:la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Desalojo en 20 días para inquilinos que no paguen y restitución en 5 para usurpadores:el debate que llega al Senado

Economía

Alivio al bolsillo:qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

Alivio al bolsillo: qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

Histórica caída de las acciones de IBM en Wall Street:registraron su peor jornada en casi 40 años

Monotributo 2026:cómo quedan las nuevas escalas tras la inflación de junio y qué categoría te puede tocar

La Canasta Básica Total aumentó un 2,2% y una familia tipo necesitó más de $1,5 millones para no ser pobre en junio

Internacionales

Trump volvió a amenazar a Irán con atacar infraestructura civil y crece la tensión en Medio Oriente

Trump volvió a amenazar a Irán con atacar infraestructura civil y crece la tensión en Medio Oriente

De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi:el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial

No es China:el gigante asiático que construye un corredor ferroviario submarino de 508 km para conectar dos ciudades

EEUU reestableció el bloqueo en el estrecho de Ormuz y lanzó nueva ola de bombardeos sobre Irán