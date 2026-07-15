Qué es el ćevapi de Bosnia y cómo prepararlo: la receta en 6 pasos

El ćevapi es uno de los clásicos de la gastronomía de Bosnia y Herzegovina. Se trata de pequeños cilindros de carne picada, condimentados y cocidos a la parrilla o a la plancha, que se sirven con pan plano, cebolla cruda y una salsa a base de pimientos asados.

Aunque la receta es sencilla, el secreto está en la mezcla de carnes y en el tiempo de reposo, que permite que los sabores se integren y la textura quede más tierna.

El sabor del ćevapi es intenso pero equilibrado, ya que lleva pocos condimentos. La carne es la protagonista, mezclada con ajo, sal, pimienta y, en algunas recetas, un toque de bicarbonato de sodio para lograr una textura más suave.

Un plato típico de Bosnia y fácil de hacer en casa. Foto: Foto: Gemini

Los ingredientes para hacer ćevapi en casa

500 gramos de carne vacuna picada

300 gramos de carne de cordero o cerdo picada (opcional, según la receta tradicional)

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta negra

½ cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de bicarbonato de sodio (opcional)

2 cucharadas de agua fría

El paso a paso

Mezclar todos los ingredientes: colocá las carnes en un bol grande y agregá el ajo, la sal, la pimienta, el pimentón, el bicarbonato y el agua fría. Mezclá bien hasta obtener una preparación uniforme. Dejar reposar: tapá el recipiente y llevá la mezcla a la heladera durante al menos dos horas. Si podés dejarla toda la noche, el resultado será aún mejor. Darles forma: con las manos apenas humedecidas, formá pequeños cilindros de unos 6 a 8 centímetros de largo y aproximadamente 2 centímetros de grosor. Cocinarlos: calentá una parrilla, plancha o sartén a fuego medio-alto y cociná los ćevapi entre 8 y 10 minutos, girándolos para que se doren de manera pareja por todos sus lados. Preparar los acompañamientos: mientras se cocinan, cortá cebolla en pluma y calentá pan plano o pan pita. También podés servirlos con ajvar, crema agria o yogur natural. Servir inmediatamente: una vez listos, colocá los ćevapi sobre el pan caliente y acompañalos con cebolla, ajvar y una ensalada fresca si lo deseás.

Consejos clave para que los ćevapi queden perfectos

Para lograr un resultado igual al de los restaurantes bosnios, es fundamental no usar carnes demasiado magras, sino con un poco de grasa que ayuda a mantener la jugosidad durante la cocción.

Además, es importante no presionar la carne mientras se cocina, ya que esto hace que pierda sus jugos naturales y quede seca. El tiempo de reposo en la heladera también es clave para que los sabores se integren y la textura sea más tierna.