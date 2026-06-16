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Hurlingham no cambia de nombre: la Municipalidad desmintió ciertos rumores y denunció una campaña de desinformación

A través de sus redes sociales, el municipio buscó llevarle tranquilidad a los vecinos y desmentir cualquier versión que sugiera cambios en la identidad del distrito. Además, reafirmó el valor histórico y cultural de todas sus localidades.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La Municipalidad de Hurlingham desmintió los rumores sobre un cambio de nombre.
La Municipalidad de Hurlingham desmintió los rumores sobre un cambio de nombre. Foto: Hurlingham Al Día
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La Municipalidad de Hurlingham salió a desmentir de forma categórica los rumores que circularon en redes sociales y distintos canales digitales sobre un supuesto cambio de nombre del distrito. Según indicaron oficialmente, se trata de información falsa que busca generar confusión entre los vecinos.

Es completamente falso que este municipio tenga la intención de cambiar el nombre de nuestra ciudad ni de ninguna de sus localidades”, señalaron desde el gobierno local, en referencia también a William Morris y Villa Tesei. “Son parte de nuestra identidad”, agregaron, reafirmando el valor histórico y cultural de estas denominaciones.

La respuesta de la Municipalidad de Hurlingham: “Son noticias falsas”

Frente a la viralización de estas versiones, el Municipio fue contundente: no existe ninguna iniciativa oficial para modificar el nombre del distrito. “Denunciamos una nueva campaña de fake news que circula con el único objetivo de sembrar confusión, perturbar la convivencia y alterar la tranquilidad de nuestra comunidad”, expresaron.

Hurlingham desmintió de forma categórica los rumores sobre un posible cambio de nombre. Foto: Instagram @munihurlinghamok

Además, remarcaron el sentido de pertenencia de los vecinos con su ciudad: “Amamos el lugar en el que vivimos, su tranquilidad y su comunidad. Por eso trabajamos todos los días para que Hurlingham siga yendo para adelante”.

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De este modo, el Ejecutivo local buscó llevar tranquilidad y desmentir cualquier versión que sugiera cambios en la identidad del distrito, al tiempo que advirtió sobre los efectos de la desinformación en la convivencia social.

El origen de los rumores y el proyecto en debate

Las versiones surgieron en paralelo a la difusión de una propuesta que planteaba rebautizar el distrito como “Partido de la Reconquista”. El proyecto de ordenanza, que eventualmente podría tratarse en el Concejo Deliberante, cuestionaba el origen del nombre Hurlingham, al sostener que proviene del Hurlingham Club, una institución de raíces británicas fundada en la zona en 1888.

Las versiones surgieron por una propuesta que planteaba rebautizar el distrito como “Partido de la Reconquista”. Foto: Wikipedia

Según los fundamentos de la iniciativa, la denominación actual no tendría una relación directa con la historia nacional ni con hechos relevantes del país. Por este motivo, se proponía un cambio que represente una identidad más vinculada a la soberanía argentina.

La propuesta de “Partido de la Reconquista”

El proyecto sugería adoptar el nombre “Partido de la Reconquista” como homenaje a quienes combatieron durante las Invasiones Inglesas y, posteriormente, en la Guerra de Malvinas. Desde esa perspectiva, el cambio buscaba reforzar una identidad histórica ligada a la defensa del territorio nacional.

Entre los argumentos, también se mencionaba la influencia británica en distintos períodos de la historia argentina, planteando la necesidad de revisar la vigencia de referencias consideradas ajenas a la identidad nacional.

NombresHurlinghamBuenos Aires
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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