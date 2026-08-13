Lauren Lerner, diseñadora de interiores: “Las cortinas cortas hacen que los techos parezcan más bajos”

Lerner sostiene que no se trata solo de una cuestión estética. Foto: Google

A la hora de renovar un ambiente, elegir las cortinas parece una decisión menor, pero según la diseñadora de interiores Lauren Lerner, CEO de Living with Lolo, el largo de la tela puede cambiar por completo la percepción del espacio. Para la especialista, optar por cortinas demasiado cortas es uno de los errores más frecuentes y perjudiciales en decoración.

Lerner sostiene que no se trata solo de una cuestión estética: las cortinas cortas pueden modificar la percepción de las proporciones y hacer que los techos parezcan más bajos. “Si tus cortinas parecen haber encogido en el lavarropas, no están haciendo absolutamente nada por tu espacio”, advirtió.

Por qué las cortinas cortas achican visualmente la habitación

Según la experta, las cortinas que quedan varios centímetros por encima del piso interrumpen la línea vertical de la pared y generan el efecto óptico de un ambiente más bajo. “Las cortinas cortas cortan la altura visual de una habitación y hacen que los techos parezcan más bajos, que es exactamente lo contrario de lo que queremos”, explicó Lerner.

Para evitar este problema, la diseñadora recomienda elegir telas que lleguen hasta el piso. Así, la mirada recorre toda la altura de la pared y el ambiente gana en elegancia y sensación de amplitud.

Las cortinas tocan el piso. Foto: Gemini

El secreto para lograr un efecto sofisticado: cortinas que “besen el piso”

No alcanza solo con una tela de buena calidad: la forma de instalar las cortinas también es clave. Lerner aconseja que sean lo suficientemente largas como para “besar el piso” o incluso formar un pequeño pliegue sobre él. “Siempre voy a comprar cortinas que besen el piso o que se acumulen ligeramente para conseguir ese look lujoso de diseñador”, detalló.

Esta elección, según la especialista, genera un resultado mucho más sofisticado que una tela que termina demasiado arriba. Además, recomienda invertir en cortinas del largo adecuado antes que elegir una opción más económica que quede corta.

Alternativas a los paneles de tela y cuándo conviene usarlas

Lerner también aclaró que no todas las ventanas necesitan cortinas tradicionales. En algunos casos, los estores romanos pueden ser una mejor alternativa, sobre todo en ambientes como el baño principal, donde la tela podría entrar en contacto con el agua.

“Los paneles de cortina siguen estando entre las coberturas de ventanas más populares, aunque los estores romanos también son una gran alternativa”, señaló la diseñadora. La elección depende de la ubicación y las necesidades de cada espacio.