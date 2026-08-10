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José González, jardinero de 48 años: “Es mejor regar las plantas por la mañana antes de que salga el sol, para que la tierra esté húmeda durante el día”

El especialista detalló en un video las recomendaciones clave para mantener la salud del césped y la vegetación ante el calor extremo.

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El especialista José González compartió en un video sus consejos.
El especialista José González compartió en un video sus consejos. Foto: Gemini
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Las altas temperaturas, la radiación solar intensa y la falta de lluvias pueden complicar el cuidado de las plantas y el césped durante el verano.

Para despejar dudas, el especialista José González compartió en un video sus consejos sobre las mejores técnicas para cuidar la vegetación y evitar los problemas más frecuentes.

Los errores más comunes al cuidar plantas y césped

Según González, uno de los fallos más habituales es regar todos los días. Aunque parece lo más lógico, el jardinero explicó que esta práctica solo humedece la superficie y no beneficia a las raíces. “Lo mejor es hacerlo en días alternos, con mayor caudal de agua y poca profundidad”, recomendó.

Regar a diario puede generar raíces débiles, aumentar la evaporación y favorecer la aparición de malezas. En cambio, espaciar el riego obliga a las raíces a crecer hacia abajo, buscando la humedad que queda en el suelo.

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Regador de plantas Foto: rawpixel.com / Roungroat

Otro error frecuente es cortar el césped demasiado corto. González sugirió mantenerlo a una altura mínima de 4 centímetros. Si se lo deja muy bajo, el césped sufre estrés, se quema con el sol y consume más agua, lo que debilita la planta.

El mejor horario para regar y por qué evitar la noche o el mediodía

Mucha gente cree que regar por la noche es lo más conveniente porque baja la temperatura, pero González advirtió que esto puede ser contraproducente. “Regar por la mañana antes de que salga el sol para que la tierra esté húmeda durante el día. Así las plantas realmente lo van a necesitar”, explicó.

El riego nocturno favorece la acumulación de agua y la aparición de hongos como el moho, ya que la falta de sol impide que el suelo se seque correctamente. Por otro lado, el mediodía es el peor momento para regar: el calor extremo provoca una evaporación rápida y, si se usa agua fría, puede haber un choque térmico en las plantas expuestas al sol.

Con estos consejos, el especialista buscó ayudar a quienes quieren mantener su jardín sano y fuerte durante los meses más calurosos.

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