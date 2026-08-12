Agua de romero para fortalecer el cabello: cómo se prepara la mezcla paso a paso y de qué manera aplicarla

Masaje de cabello con agua de romero y cuáles son sus beneficios Foto: Freepik

Habitualmente se relaciona la utilidad del romero fresco para el hogar en sus funciones de perfumar el lugar o atraer abundancia, según la creencia popular. Sin embargo, aquí hay una nueva función que se le atribuye al hervir romero fresco en medio litro de agua hervida: evita la caída del pelo.

Dentro de las creencias populares, el romero estuvo asociado a atraer dinero y buena fortuna, equilibrar energías y también se ha utilizado como ambientador natural por su aroma fresco y suave. Sin embargo, aquellos que se dedican a la estética aseguran que esta planta es capaz de transformar la apariencia y salud capilar desde la primera aplicación.

El romero es un ambientador natural, se lo asocia a la atracción de dinero y buena fortuna y ahora también al cuidado capilar. Foto: Gemini IA

¿Cómo mezclar el romero para su posterior uso beneficioso para el cabello?

El influencer @soymarcelodisanto dio una receta vía redes sociales que parece ser muy simple de realizar con tan solo 3 ramitas de romero fresco o, en su defecto, cuatro cucharadas de romero seco y medio litro de agua.

Poner el agua a hervir. Al momento de la ebullición, agregar el romero. Dejar cocinar la mezcla a fuego suave entre 10 y 15 minutos para que libere sus principios activos y aceites esenciales. Retirar la mezcla del fuego y dejar enfriar por completo. Colar la mezcla para eliminar todo rastro de romero. Guardar el líquido obtenido en un recipiente limpio y ponerlo en la heladera.

Hervir 3 ramitas de romero fresco y medio litro de agua. Foto: -

¿Cuáles son los beneficios del romero en el cabello?

Hervir romero y aprovechar el agua que de aquel hervor resulte permite:

Favorecer el crecimiento del cabello

Estimular la microcirculación del cuero cabelludo con el masaje

Fortalecer las raíces

Ayudar a disminuir la caída del cabello.

Favorecer el crecimiento de un cabello más fuerte.

Controlar el exceso de grasa.

Ayudar a reducir la caspa leve.

Aportar brillo, suavidad y resistencia.

Favorecer un cuero cabelludo más saludable.

Utilizar agua de romero permite mejorar el cabello en distintos aspectos tales como reducción de la caída y reducción de caspa. Foto: -

¿Cómo aplicar la mezcla de romero y agua en el cabello?

Se recomienda utilizar el tónico resultante de la mezcla casera de romero y agua entre 3 y 5 veces por semana, así como una rutina a realizarse día por medio para tener cierta regularidad.

El modo de aplicación es directo sobre la raíz realizando masajes suaves con la yema de los dedos en forma de círculo durante 10 o 15 minutos con el objetivo de que la piel absorba todos los nutrientes del romero y se active así la microcirculación local.

Es importante tener en cuenta que no requiere enjuague posterior ya que se deja actuar en la cabeza para que los componentes de esta mezcla vayan actuando durante el día sin que se sienta el pelo pegajoso ni pesado. El cuero cabelludo debe estar limpio y, ante cualquier irritación, picazón, enrojecimiento o ardor, conviene suspender su utilización.

Se debe masajear el cabello con agua de romero luego de limpiarlo para maximizar sus beneficios. Foto: Freepik

Recomiendan quienes lo han utilizado que se requiere una prueba de una pequeña cantidad en una zona reservada de la piel para comprobar que no provoque una reacción adversa, así como también remarcan que esta mezcla debe mantenerse refrigerada y durante pocos días para evitar su contaminación.

Según el influencer Marcelo Di Santo, esta estrategia para fortalecer el cabello tiene muchas ventajas tales como que no implica ninguna agresión química para la piel ni el organismo ni tampoco implica ponerse en gastos ni complicarse con tratamientos que exigen mucho tiempo o tener la cabeza cubierta durante horas.